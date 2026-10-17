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Política

A distância entre Flávio e Lula nas regiões metropolitanas e no interior, segundo pesquisa Datafolha

Pesquisa mostra quem está numericamente à frente nas regiões metropolitanas e quem tem vantagem no interior do país

Por Da Redação 17 out 2026, 09h44
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A distância entre Flávio e Lula nas regiões metropolitanas e no interior, segundo pesquisa Datafolha Priorize VEJA no Google

A disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro apresenta cenários distintos quando o eleitorado é separado entre regiões metropolitanas e interior. Segundo a nova pesquisa Datafolha, o presidente aparece com 49% das intenções de voto nas regiões metropolitanas, contra 43% do senador. No interior, o quadro se inverte: o filho mais velho de Jair Bolsonaro registra 50% e o petista, 43%.

O contraste ocorre em uma eleição que, no conjunto do país, está tecnicamente empatada. Na amostra total, Flávio tem 47% e Lula, 45%, enquanto 6% declaram voto branco ou nulo e 2% permanecem indecisos.

Como está a disputa nas regiões metropolitanas?

Considerando as capitais e os demais municípios de suas regiões metropolitanas, Lula registra 49% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 43%. Branco ou nulo somam 7%, e 1% dos entrevistados está indeciso.

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Esse grupo representa 40% da amostra ponderada do Datafolha: 22% dos entrevistados vivem nas capitais e outros 18% em municípios das respectivas regiões metropolitanas.

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O que acontece no interior?

No interior, que concentra 60% da amostra ponderada, Flávio Bolsonaro aparece com 50% das intenções de voto, enquanto Lula registra 43%. Outros 5% dizem votar em branco ou nulo e 2% permanecem indecisos.

A diferença entre os candidatos nesse recorte é de 7 pontos percentuais, maior do que os 2 pontos registrados entre eles no cenário nacional.

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Qual é a diferença entre os dois recortes?

Lula passa de 49% nas regiões metropolitanas para 43% no interior, uma diferença numérica de 6 pontos percentuais. Flávio percorre o movimento inverso: registra 43% nas áreas metropolitanas e chega a 50% no interior, avanço numérico de 7 pontos entre os dois grupos.

O Datafolha destaca as regiões metropolitanas entre os segmentos em que Lula aparece à frente. Nos demais recortes em que o presidente tem vantagem estão o Nordeste, os eleitores de menor renda e escolaridade, os católicos e os autodeclarados pretos.

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A margem de erro muda nesses grupos?

Sim. Embora a margem de erro máxima para o conjunto da pesquisa seja de 2 pontos percentuais, ela é maior nos recortes específicos. Tanto para as regiões metropolitanas quanto para o interior, a margem de erro máxima informada pelo Datafolha é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Por isso, a leitura dos segmentos deve considerar essa variação própria de cada grupo, e não apenas a margem de erro da amostra nacional.

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Como esses números se comparam ao cenário nacional?

No total da amostra, Flávio Bolsonaro tem 47% e Lula, 45%, resultado classificado pelo Datafolha como empate técnico. Na pesquisa anterior, realizada nos dias 6 e 7 de outubro, Flávio aparecia com 49% e Lula também tinha 45%. Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, a nova rodada mostra Flávio com 51% e Lula com 49%.

Qual a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Datafolha ouviu 2.520 eleitores em 153 municípios nos dias 13 e 14 de outubro. As entrevistas foram presenciais, em pontos de fluxo populacional. A margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00466/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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