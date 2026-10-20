A distância entre Flávio Bolsonaro e Lula nas pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias

Ler Resumo





Cinco pesquisas eleitorais divulgadas entre segunda e terça-feira mostram o senador Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente Lula na disputa pelo Palácio do Planalto. Os levantamentos de AtlasIntel, BTG/Nexus, PoderData, Real Time Big Data e Alfa Inteligência indicam uma corrida apertada a poucos dias da votação, com a maioria das diferenças dentro da margem de erro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As cinco pesquisas eleitorais divulgadas entre segunda-feira, 19, e terça, 20, mostram o senador Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto. Os levantamentos dos institutos AtlasIntel, BTG/Nexus, PoderData, Real Time Big Data e Alfa Inteligência apresentam diferenças na dimensão dessa vantagem, mas convergem em dois pontos: o candidato do PL aparece à frente em todos os cenários nacionais de segundo turno e a disputa permanece apertada a cinco dias da votação, marcada para domingo, 25.

A vantagem de Flávio varia de 0,6 a 4 pontos percentuais nos votos válidos, conforme o instituto. Em quatro das cinco pesquisas, a diferença entre os candidatos fica dentro da margem de erro ou exatamente em seu limite. A exceção é o levantamento PoderData, no qual o senador aparece com quatro pontos de vantagem entre os votos válidos, diferença superior à soma das margens individuais de erro informadas.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Os resultados também apontam uma convergência na distribuição regional do eleitorado, com Lula registrando seus melhores percentuais no Nordeste e Flávio apresentando vantagem em regiões como Sul, Sudeste e Centro-Oeste, segundo os levantamentos que divulgaram esses recortes.

Continua após a publicidade

O que mostram as cinco pesquisas sobre Lula e Flávio Bolsonaro?

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada na segunda-feira, mostra Flávio Bolsonaro com 49,8% das intenções de voto, contra 47,6% de Lula. Considerando apenas os votos válidos, o senador aparece com 51,1% e o presidente, com 48,9%. A diferença é de 2,2 pontos percentuais, enquanto a margem de erro é de 1 ponto para mais ou para menos.

Continua após a publicidade

No levantamento BTG/Nexus, também publicado na segunda-feira, os dois candidatos aparecem ainda mais próximos. Flávio registra 46,5% das intenções de voto, contra 45,9% de Lula. Nos votos válidos, os percentuais são de 50,3% e 49,7%, respectivamente. A diferença de apenas 0,6 ponto percentual configura empate técnico, considerando a margem de erro de 2 pontos.

Continua após a publicidade

A terceira pesquisa de segunda-feira, realizada pelo PoderData/Aya, apresenta uma vantagem mais ampla para o candidato do PL. Flávio tem 49% das intenções de voto, contra 46% do petista. Nos votos válidos, o placar é de 52% a 48%, com margem de erro de 1,8 ponto percentual. No cenário que considera todos os entrevistados, há empate técnico entre os dois.

Continua após a publicidade

As duas pesquisas divulgadas nesta terça-feira reforçam a vantagem numérica de Flávio, embora também apontem uma disputa próxima.

Na Real Time Big Data, o senador aparece com 48% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Quando são considerados apenas os votos válidos, Flávio alcança 52% e o presidente fica com 48%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados no limite.

Já a Alfa Inteligência mostra Flávio com 48,8% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45,9%. Nos votos válidos, o senador soma 51,5%, ante 48,5% do presidente. A diferença de 3 pontos percentuais permanece dentro da margem de erro de 1,9 ponto para mais ou para menos.

Onde as pesquisas convergem?

O principal ponto de convergência entre os cinco levantamentos é a vantagem numérica de Flávio Bolsonaro sobre Lula. Nenhum dos institutos apresenta o presidente à frente do senador no cenário nacional de segundo turno.

Apesar disso, as diferenças entre os candidatos são relativamente pequenas. Nos votos válidos, Flávio oscila entre 50,3%, no BTG/Nexus, e 52%, no PoderData e na Real Time Big Data. Lula, por sua vez, aparece entre 48% e 49,7%.

Onde Lula e Flávio têm suas maiores vantagens?

Na Real Time Big Data, Lula registra 62% das intenções de voto no Nordeste, contra 31% de Flávio. A Alfa Inteligência apresenta resultado na mesma direção: o presidente aparece com 57% na região, enquanto o senador tem 34%.

No Sul, a vantagem se inverte. Flávio alcança 62% na Real Time Big Data, contra 28% de Lula. Na Alfa Inteligência, o senador registra 52%, enquanto o petista tem 36%.

O Sudeste também apresenta vantagem numérica para Flávio nos dois levantamentos. Na Real Time Big Data, o senador aparece com 53% e Lula, com 40%. Na Alfa Inteligência, os percentuais são de 53% e 38%, respectivamente.

A divisão do eleitorado por renda também mostra convergência. Lula registra seus melhores resultados entre pessoas com renda de até dois salários mínimos, enquanto Flávio tem percentuais superiores entre os entrevistados de maior renda.

Na Real Time Big Data, o presidente aparece com 54% entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos, contra 39% do senador. Entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, Flávio tem 61% e Lula, 33%.

Na Alfa Inteligência, Lula marca 52% entre os entrevistados com renda de até dois salários mínimos, ante 43% de Flávio. Acima de cinco salários mínimos, o senador registra 56%, contra 40% do petista.

Os dois institutos também mostram Flávio numericamente à frente entre os homens e os evangélicos, enquanto Lula apresenta vantagem entre as mulheres e os eleitores de 60 anos ou mais.

Como está a rejeição dos candidatos?

Na Real Time Big Data, Lula registra 35% de rejeição individual, contra 33% de Flávio. Outros 28% afirmam rejeitar os dois candidatos.

Na Alfa Inteligência, 46% dos entrevistados dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 45% fazem a mesma afirmação em relação a Flávio.

A Real Time Big Data mostra ainda que 93% dos entrevistados afirmam já ter definido seu voto, enquanto 7% admitem que a escolha não está completamente fechada.

Como foram feitas as cinco pesquisas?

Os cinco levantamentos foram realizados em âmbito nacional, com nível de confiança de 95%.

A AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 4.998 eleitores entre 13 e 18 de outubro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-02418/2026.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 pessoas entre 16 e 18 de outubro, com margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento está registrado sob o número BR-04499/2026.

O PoderData/Aya entrevistou 3.000 eleitores entre 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, e o registro no TSE é BR-02586/2026.

A Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre 15 e 19 de outubro, por telefone, com margem de erro de 2 pontos percentuais. O registro é BR-02952/2026.

Já a Alfa Inteligência realizou 2.700 entrevistas presenciais entre 15 e 19 de outubro, com margem de erro de 1,9 ponto percentual. O levantamento está registrado sob o número BR-00820/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.