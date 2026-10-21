A distância entre Flávio Bolsonaro e Lula em três novas pesquisas eleitorais a quatro dias do segundo turno

Ler Resumo





Duas novas pesquisas, Quaest e Meio/Ideia, divulgadas a poucos dias do segundo turno, mostram Flávio Bolsonaro e Lula em empate técnico na corrida presidencial. Os levantamentos indicam pequenas diferenças numéricas entre os candidatos, mantendo a disputa acirrada e sem vantagem significativa para nenhum deles, conforme as margens de erro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A quatro dias do segundo turno da eleição presidencial, três pesquisas divulgadas nesta quarta-feira, 21, mostram Flávio Bolsonaro e Lula separados por pequenas diferenças numéricas e dentro das respectivas margens de erro. Na Quaest, o senador aparece com 45% das intenções de voto e o presidente, com 44%. Na Meio/Ideia, Flávio registra 48% dos votos totais, contra 46% de Lula. Na Futura, o placar estimulado é de 48,9% a 46,8%.

Os três levantamentos foram realizados em períodos próximos, mas têm amostras e margens de erro diferentes. A Quaest ouviu 2.154 eleitores entre 17 e 20 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais. A Meio/Ideia entrevistou 1.500 pessoas entre 15 e 19 de outubro, com margem de 2,5 pontos. Já a Futura ouviu 2.000 eleitores entre 19 e 20 de outubro e trabalha com margem de 2,2 pontos. Nos três casos, o nível de confiança é de 95%.

O que mostra a nova pesquisa Quaest?

Na Quaest, Flávio Bolsonaro tem 45% das intenções de voto e Lula, 44%. Outros 2% dizem que votarão em branco ou nulo, enquanto 9% permanecem indecisos. Com margem de erro de dois pontos percentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Em relação à rodada anterior do instituto, Flávio oscilou de 46% para 45%, enquanto Lula permaneceu com 44%. Brancos e nulos passaram de 1% para 2%, e a parcela de indecisos ficou estável em 9%. As movimentações ocorreram dentro da margem de erro.

Continua após a publicidade

Como estão as rejeições na Quaest?

A rejeição de Flávio Bolsonaro aparece em 52%, ante 54% no levantamento anterior. Lula registra 47%, depois de marcar 53% na rodada passada.

Nesse indicador, Flávio permanece numericamente acima de Lula. A rejeição, porém, é uma medida distinta da intenção de voto e deve ser lida dentro da margem de erro do levantamento.

Continua após a publicidade

E o que aponta a Meio/Ideia?

Na Meio/Ideia, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto totais e Lula, com 46%. Branco ou nulo somam 3,4%, enquanto 2,6% não sabem ou não responderam. Também nesse levantamento, a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro.

Quando são considerados apenas os votos válidos, excluídos brancos, nulos e indecisos, Flávio tem 51,1% e Lula, 48,9%. No levantamento anterior, divulgado em setembro, Lula aparecia com 50,3% dos válidos e Flávio, com 49,8%.

Continua após a publicidade

O que mudou desde a pesquisa anterior da Meio/Ideia?

Nos votos totais, Flávio manteve os mesmos 48% registrados no levantamento anterior. Lula passou de 48,5% para 46%, oscilação de 2,5 pontos percentuais para baixo, equivalente à margem de erro da pesquisa.

A rejeição aos dois candidatos também aparece próxima: 47,7% afirmam que não votariam de jeito nenhum em Lula, enquanto 46,5% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro. A diferença entre os percentuais está dentro da margem de erro.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostra a nova pesquisa Futura?

Na Futura, Flávio Bolsonaro tem 48,9% das intenções de voto no cenário estimulado e Lula, 46,8%. Outros 2% dizem que votariam em ninguém, em branco ou nulo, enquanto 2,3% não sabem, não responderam ou estão indecisos. A diferença numérica de 2,1 pontos percentuais está dentro da margem de erro de 2,2 pontos.

Nos votos válidos, Flávio aparece com 51,1% e Lula, com 48,9%. A Futura também mediu a intenção espontânea, em que o senador registra 47,2% e o presidente, 46,1%.

Continua após a publicidade

Como está a rejeição na Futura?

A pesquisa mostra Lula com 47,3% de rejeição e Flávio Bolsonaro com 45,2%. A distância numérica entre os dois é de 2,1 pontos percentuais, também dentro da margem de erro geral do levantamento.

Outros 2,1% dizem rejeitar todos os candidatos, 3,6% não rejeitam ninguém e 1,8% não sabem ou não responderam.

O que as três pesquisas mostram na reta final?

Apesar das diferenças de metodologia, amostra e formulação das perguntas, Quaest, Meio/Ideia e Futura apresentam um ponto em comum: nenhuma delas mostra vantagem fora da margem de erro para um dos candidatos a quatro dias da votação.

Na Quaest, a distância numérica é de um ponto percentual, com Flávio em 45% e Lula em 44%. Na Meio/Ideia, são dois pontos nos votos totais, com 48% a 46%, e 2,2 pontos entre os votos válidos, com 51,1% a 48,9%. Na Futura, a diferença é de 2,1 pontos nos votos totais, com 48,9% a 46,8%, e de 2,2 pontos nos votos válidos, também com 51,1% a 48,9%.

Quais são as metodologias das pesquisas?

A pesquisa Quaest está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08535/2026. A Meio/Ideia tem o registro BR-08251/2026. A Futura está registrada sob o número BR-06614/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.