A distância entre Eduardo Paes e Douglas Ruas com mais da metade das urnas apuradas

Com 73,48% das urnas apuradas, o deputado estadual Douglas Ruas (PL) lidera a disputa pelo governo do Rio de Janeiro com 50,34% dos votos, seguido pelo ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), com 41,57%.

Ao votar no Gávea Golf Club, na Zona Sul, Paes afirmou que o Rio de Janeiro “vive a pior crise da história, é uma crise política, é uma crise institucional, é uma crise de segurança pública, de desmando no governo do estado, de corrupção”. Ele também criticou diretamente o seu principal rival e pediu para que a população aderisse ao “voto útil”, sem focar em ideologias políticas.

“O (estado) não aguenta mais outro (Wilson) Witzel e outro Cláudio Castro, o que muito claramente é representado pela candidatura do Douglas Ruas. Estou muito confiante, porque acho que as pessoas vão ter a consciência deste momento”, disse.

Ruas, por sua vez, acompanhou o senador Flávio Bolsonaro (PL) na votação em Vila Isabel, na Zona Norte. “Expectativa muito boa, vitória no primeiro turno. Estamos muito confiantes que vamos eleger os dois senadores do PL. Vamos eleger o próximo presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro. Que essa eleição possa se encerrar hoje, no primeiro turno, pra que a gente possa começar já amanhã os trabalhos para o futuro do Brasil”, disse.

Continua após a publicidade

Uma sondagem da Quaest divulgada no sábado mostrava que Paes poderia vencer a disputa no primeiro turno, segundo um dos cenários com votos válidos. Em eventual segundo turno, os dois disputarão a confiança do povo fluminense nas urnas.

Foram apresentados dois cenários, com e sem o Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice e aguarda decisão em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante do indeferimento de sua candidatura, ocorrido por decisão do TRE-RJ em decorrência de inelegibilidade por uma condenação por improbidade administrativa, que a defesa diz ter sido cumprida. Os números divulgados são:

Continua após a publicidade

Cenário com Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 49%

Douglas Ruas (PL): 40%

Anthony Garotinho (Republicanos): 6%

Wiliam Siri (PSOL): 3%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnelo (Missão): 1%

Juliete (UP): 0

Cyro Garcia (PSTU): 0

Luan Monteiro (PCO): 0

Cenário sem Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 51%

Douglas Ruas (PL): 43%

Wiliam Siri (PSOL): 3%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnelo (Missão): 1%

Juliete (UP): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 0

Luan Monteiro (PCO): 0

A Quaest ouviu 3204 eleitores com idade a partir dos 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erros é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento contratado pela TV Globo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-03032/2026.

Continua após a publicidade