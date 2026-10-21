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Política

A distância entre a última Quaest do primeiro turno e o resultado entre Flávio e Lula

Levantamento divulgado na véspera da eleição mostrava uma situação de empate técnico

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 09h16
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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A última pesquisa Quaest antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2026 apontava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), em situação de empate técnico. O resultado das urnas, porém, inverteu as posições: Flávio terminou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista.

Divulgado no dia 3 de outubro, na véspera da votação, o levantamento indicava Lula com 46% dos votos válidos e Flávio com 45%. A vantagem de um ponto percentual do presidente na sondagem deu lugar a uma diferença de 1,87 ponto percentual a favor do senador nas urnas. A inversão representa uma distância de 2,87 pontos percentuais entre a diferença apontada pela pesquisa e a registrada na eleição.

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Na comparação individual, Flávio obteve nas urnas um percentual 2,03 pontos acima do indicado pela Quaest. Lula, por sua vez, terminou a votação 0,84 ponto abaixo da estimativa do instituto. As duas diferenças ficaram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, considerando o arredondamento dos resultados divulgados.

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O senador recebeu 56.104.503 votos, equivalentes a 47,03% dos válidos. Lula somou 53.879.538 votos, ou 45,16%. A diferença entre os dois chegou a 2.224.965 votos.

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Apesar da inversão das posições, a pesquisa havia identificado corretamente a proximidade entre os candidatos. A distância registrada nas urnas também foi relativamente pequena, e nenhum dos dois alcançou a maioria absoluta dos votos válidos necessária para vencer no primeiro turno.

O resultado levou Flávio e Lula ao segundo turno, marcado para o próximo domingo, dia 25 de outubro.

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Como a Quaest calculou a intenção de voto?

Na última rodada antes da eleição, a Quaest utilizou um modelo de eleitor provável, que considera a propensão de comparecimento às urnas para estimar a distribuição dos votos válidos.

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Nesse modelo, Lula aparecia com 46%, enquanto Flávio registrava 45%. O levantamento também apresentava o cenário de votos totais, no qual o presidente tinha 40% das intenções de voto, contra 38% do senador.

A comparação com a apuração deve considerar os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos. Na eleição, a distribuição também é influenciada pelo comparecimento efetivo dos eleitores, enquanto a pesquisa trabalha com estimativas produzidas a partir de uma amostra.

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O que a comparação revela sobre a última pesquisa?

A Quaest mostrou uma disputa equilibrada na véspera da eleição, mas não antecipou a ordem em que Lula e Flávio terminariam o primeiro turno.

O desempenho do senador ficou ligeiramente acima do limite superior do intervalo obtido pela aplicação direta da margem de erro ao percentual arredondado de 45% divulgado pelo instituto. o resultado de Lula permaneceu dentro do intervalo correspondente aos 46% registrados na pesquisa.

Como foi feita a última pesquisa Quaest?

A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 2 e 3 de outubro, com 3.702 eleitores. A margem de erro informada foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02197/2026 e divulgado em 3 de outubro, na véspera do primeiro turno presidencial.

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