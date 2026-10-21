A distância entre a última Quaest do primeiro turno e o resultado entre Flávio e Lula

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A última pesquisa Quaest antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2026 apontou Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, em empate técnico. Contudo, o resultado das urnas inverteu as posições, com Flávio terminando em primeiro lugar. Entenda a análise da divergência e os detalhes que levaram ambos ao segundo turno.

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A última pesquisa Quaest antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2026 apontava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), em situação de empate técnico. O resultado das urnas, porém, inverteu as posições: Flávio terminou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista.

Divulgado no dia 3 de outubro, na véspera da votação, o levantamento indicava Lula com 46% dos votos válidos e Flávio com 45%. A vantagem de um ponto percentual do presidente na sondagem deu lugar a uma diferença de 1,87 ponto percentual a favor do senador nas urnas. A inversão representa uma distância de 2,87 pontos percentuais entre a diferença apontada pela pesquisa e a registrada na eleição.

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Na comparação individual, Flávio obteve nas urnas um percentual 2,03 pontos acima do indicado pela Quaest. Lula, por sua vez, terminou a votação 0,84 ponto abaixo da estimativa do instituto. As duas diferenças ficaram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, considerando o arredondamento dos resultados divulgados.

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O senador recebeu 56.104.503 votos, equivalentes a 47,03% dos válidos. Lula somou 53.879.538 votos, ou 45,16%. A diferença entre os dois chegou a 2.224.965 votos.

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Apesar da inversão das posições, a pesquisa havia identificado corretamente a proximidade entre os candidatos. A distância registrada nas urnas também foi relativamente pequena, e nenhum dos dois alcançou a maioria absoluta dos votos válidos necessária para vencer no primeiro turno.

O resultado levou Flávio e Lula ao segundo turno, marcado para o próximo domingo, dia 25 de outubro.

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Como a Quaest calculou a intenção de voto?

Na última rodada antes da eleição, a Quaest utilizou um modelo de eleitor provável, que considera a propensão de comparecimento às urnas para estimar a distribuição dos votos válidos.

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Nesse modelo, Lula aparecia com 46%, enquanto Flávio registrava 45%. O levantamento também apresentava o cenário de votos totais, no qual o presidente tinha 40% das intenções de voto, contra 38% do senador.

A comparação com a apuração deve considerar os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos. Na eleição, a distribuição também é influenciada pelo comparecimento efetivo dos eleitores, enquanto a pesquisa trabalha com estimativas produzidas a partir de uma amostra.

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O que a comparação revela sobre a última pesquisa?

A Quaest mostrou uma disputa equilibrada na véspera da eleição, mas não antecipou a ordem em que Lula e Flávio terminariam o primeiro turno.

O desempenho do senador ficou ligeiramente acima do limite superior do intervalo obtido pela aplicação direta da margem de erro ao percentual arredondado de 45% divulgado pelo instituto. Já o resultado de Lula permaneceu dentro do intervalo correspondente aos 46% registrados na pesquisa.

Como foi feita a última pesquisa Quaest?

A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 2 e 3 de outubro, com 3.702 eleitores. A margem de erro informada foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02197/2026 e divulgado em 3 de outubro, na véspera do primeiro turno presidencial.