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Política

A distância de Cleitinho para Kalil e Patrus nas últimas pesquisas para o governo de Minas Gerais

Seis levantamentos recentes colocam o senador à frente dos dois adversários no primeiro turno

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 11h17
Três homens, da esquerda para a direita: um jovem com barba escura e boca aberta, um homem de meia-idade com barba grisalha falando ao microfone, e um idoso com barba branca e gravata vermelha, também falando ao microfone
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos); o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT); e o deputado federal Patrus Ananias (PT) (Ton Molina/Agência Senado/Guilherme Bergamini/ALMG/Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Divulgação)
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A distância de Cleitinho para Kalil e Patrus nas últimas pesquisas para o governo de Minas Gerais Priorizar nos meus resultados Google

Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece à frente de Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) nas seis pesquisas recentes selecionadas sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais.

A rodada mais recente do Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 21, registrou 35% para Cleitinho, 19% para Patrus e 10% para Kalil no cenário estimulado de primeiro turnoTambém nesta segunda-feira, 21, a pesquisa Itatiaia/Instituto Ver registrou 42,8% para Cleitinho, 15,7% para Patrus e 9,3% para Kalil

Como fica a distância nas pesquisas mais recentes?

Nos dois levantamentos divulgados nesta segunda, 21, a vantagem numérica de Cleitinho varia de forma relevante. No Real Time Big Data, são 16 pontos percentuais sobre Patrus e 25 sobre Kalil. Na pesquisa Itatiaia/Ver, a diferença chega a 27,1 pontos em relação ao petista e a 33,5 pontos diante do ex-prefeito de Belo Horizonte. No levantamento do Instituto Veritá, divulgado na sexta, 18 de setembro, Cleitinho registra 47,4% das intenções de voto. Patrus aparece com 21,2%, enquanto Kalil tem 8,2%.

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O que mostram Datafolha, Quaest e AtlasIntel?

O Datafolha divulgado no dia 11 de setembro registrou 37% para Cleitinho, 13% para Patrus e 11% para Kalil. A diferença numérica foi de 24 pontos para o petista e de 26 pontos para o pedetista. Patrus e Kalil estavam tecnicamente empatados considerando a margem de erro de três pontos percentuais.

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Na Quaest de 8 de setembro, Cleitinho marcou 32%, enquanto Patrus e Kalil apareceram com 11% cada. Nesse levantamento, a distância numérica entre o senador e cada um dos dois adversários foi de 21 pontos percentuais.

Também divulgada em 8 de setembro, a AtlasIntel apresentou a menor diferença entre Cleitinho e Patrus entre as seis pesquisas: 41% para o senador e 30% para o petista, uma distância de 11 pontos. Kalil apareceu com 9,2%, 31,8 pontos abaixo de Cleitinho.

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Como o Real Time Big Data mediu o segundo turno?

Além do cenário de primeiro turno, o Real Time Big Data testou confrontos diretos. Entre Cleitinho e Patrus, o levantamento marcou 43% para o senador e 42% para o petista, diferença dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Contra Kalil, Cleitinho registrou 46%, ante 35% do ex-prefeito. Em uma simulação entre Patrus e Kalil, os dois apareceram com 39%.

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Como foram feitas as pesquisas?

O Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre 16 e 19 de setembro, por telefone e internet, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O Itatiaia/Instituto Ver entrevistou 1.197 pessoas entre 17 e 19 de setembro, com margem de 2,8 pontos e confiança de 95%.

O Veritá ouviu 2.030 eleitores entre 12 e 17 de setembro por meio de unidade automatizada de respostas, com reconhecimento de voz e transcrição de áudio, e informou margem de 2,5 pontos e confiança de 95%.

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O Datafolha entrevistou presencialmente 1.204 eleitores entre 8 e 10 de setembro, com margem máxima de três pontos e confiança de 95%.

A Quaest ouviu presencialmente 1.506 pessoas entre 4 e 7 de setembro, também com margem de três pontos e confiança de 95%.

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Já a AtlasIntel entrevistou 1.804 eleitores entre 30 de agosto e 4 de setembro, por recrutamento digital aleatório, com margem de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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