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Política

A disputa Tarcísio x Haddad pelo governo de São Paulo, segundo nova pesquisa eleitoral

Levantamento do Real Time Big Data mostra o governador de direita com ampla vantagem sobre adversário petista

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 09h31 | Atualizado em 21 set 2026, 11h48
Tarcísio de Freitas, de terno azul-marinho e camisa azul-clara, fala com as mãos unidas, em um palco azul escuro com gráficos de linhas e a palavra ELEIÇÕES no fundo. Fernando Haddad, de terno cinza, está desfocado atrás, à direita, com as mãos cruzadas na frente do corpo
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad em debate entre candidatos ao governo de São Paulo na Band (Renato Pizzutto/Band/.)
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A disputa Tarcísio x Haddad pelo governo de São Paulo, segundo nova pesquisa eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários para sua reeleição em São Paulo, segundo levantamento do Real Time Big Data divulgado na manhã desta segunda-feira, 21. Para chegar aos números, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, ele aparece com 53% das intenções de voto, com uma forte probabilidade de liquidar a eleição já neste momento. Seu único adversário na disputa é o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que tem 38%.

Primeiro turno

  • Tarcísio (Republicanos): 53%
  • Fernando Haddad (PT): 38%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS / NR: 3%

Segundo turno

Caso ocorra um hoje improvável segundo turno, Tarcísio ainda cresceria quatro pontos, enquanto Haddad subiria um.

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  • Tarcísio (Republicanos): 57%
  • Fernando Haddad (PT): 39%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não sabe / Não respondeu: 1%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Rejeições

O cenário reflete, em parte, a alta rejeição de Haddad no estado, a maior dentre todos os políticos, chegando a 41%.

  • Fernando Haddad (PT): 41%
  • Tarcísio (Republicanos): 33%
  • Policial Edjane (Agir): 25%
  • Carlos Machado (PCB): 21%
  • Izadora Dias (PCO): 21%
  • Vera Lúcia (PSTU): 20%
  • Vivian Mendes (UP): 20%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS/NR: 1%
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O governo de Tarcísio de Freitas na visão dos paulistas

Reflete também a majoritária aprovação positiva que Tarcísio tem de sua gestão entre os eleitores do estado.

Aprovação

  • Aprova: 65%
  • Desaprova: 34%
  • NS / NR: 1%
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Avaliação

  • Ótimo/Bom: 43%
  • Regular: 32%
  • Ruim/Péssimo: 24%
  • NS / NR: 1%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07495/2026.

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