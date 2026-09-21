A disputa Tarcísio x Haddad pelo governo de São Paulo, segundo nova pesquisa eleitoral
Levantamento do Real Time Big Data mostra o governador de direita com ampla vantagem sobre adversário petista
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários para sua reeleição em São Paulo, segundo levantamento do Real Time Big Data divulgado na manhã desta segunda-feira, 21. Para chegar aos números, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, ele aparece com 53% das intenções de voto, com uma forte probabilidade de liquidar a eleição já neste momento. Seu único adversário na disputa é o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que tem 38%.
Primeiro turno
- Tarcísio (Republicanos): 53%
- Fernando Haddad (PT): 38%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- NS / NR: 3%
Segundo turno
Caso ocorra um hoje improvável segundo turno, Tarcísio ainda cresceria quatro pontos, enquanto Haddad subiria um.
- Tarcísio (Republicanos): 57%
- Fernando Haddad (PT): 39%
- Nulo/Branco: 3%
- Não sabe / Não respondeu: 1%
Rejeições
O cenário reflete, em parte, a alta rejeição de Haddad no estado, a maior dentre todos os políticos, chegando a 41%.
- Fernando Haddad (PT): 41%
- Tarcísio (Republicanos): 33%
- Policial Edjane (Agir): 25%
- Carlos Machado (PCB): 21%
- Izadora Dias (PCO): 21%
- Vera Lúcia (PSTU): 20%
- Vivian Mendes (UP): 20%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS/NR: 1%
O governo de Tarcísio de Freitas na visão dos paulistas
Reflete também a majoritária aprovação positiva que Tarcísio tem de sua gestão entre os eleitores do estado.
Aprovação
- Aprova: 65%
- Desaprova: 34%
- NS / NR: 1%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 43%
- Regular: 32%
- Ruim/Péssimo: 24%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07495/2026.