A disputa Tarcísio x Haddad pelo governo de São Paulo, segundo nova pesquisa eleitoral

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Pesquisa Real Time Big Data aponta que o governador Tarcísio de Freitas lidera com folga a corrida pela reeleição em São Paulo, com 53% das intenções de voto no primeiro turno contra Fernando Haddad (PT). O levantamento indica uma forte chance de vitória já na primeira rodada, impulsionada por alta aprovação de sua gestão.

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O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários para sua reeleição em São Paulo, segundo levantamento do Real Time Big Data divulgado na manhã desta segunda-feira, 21. Para chegar aos números, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, ele aparece com 53% das intenções de voto, com uma forte probabilidade de liquidar a eleição já neste momento. Seu único adversário na disputa é o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que tem 38%.

Primeiro turno

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07495/2026.