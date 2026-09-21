A disputa presidencial no maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa
Flávio Bolsonaro tem vantagem sobre Lula em São Paulo, como mostra levantamento do Real Time Big Data
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto para a Presidência da República em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 21. Para chegar aos números, foram ouvidos 2. 000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, ele tem 41% das intenções de voto contra 35% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição e a conquista de seu quarto mandato. Nenhum outro candidato chega a atingir dois dígitos.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 41%
- Lula (PT): 35%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Zema (Novo): 3%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS / NR: 3%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanchae (PRTB), somados, atingiram 1%.
Segundo turno
No segundo turno, tanto o senador quanto o presidente avançam dez pontos percentuais cada, chegando a 51% e 45%, respectivamente.
- Flávio Bolsonaro (PL): 51%
- Lula (PT): 45%
- Nulo/Branco: 2%
- Não Sabe / Não Respondeu: 2%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09702/2026.