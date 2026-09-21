A disputa presidencial no estado-pêndulo e mais decisivo do país, segundo nova pesquisa
Todos os presidentes eleitos desde a redemocratização foram os mais votados em Minas Gerais
A disputa presidencial em Minas Gerais é uma das que mais costuma chamar a atenção, visto que todos os presidentes eleitos desde a redemocratização do Brasil venceram nesse estado. Uma nova pesquisa do Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra que a situação está muito acirrada em território mineiro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula aparece liderando numericamente, com 39% das intenções de votos contra 35% de Flávio. Nesse cenário, eles estão empatados no limite da margem de erro.
Primeiro turno
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Augusto Cury (Avante): 8%
- Romeu Zema (Novo): 7%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 2%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanchae (PRTB), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.
Segundo turno
No segundo turno, é Flávio quem assume a dianteira numérica, com 46%, mas mantendo empate técnico com Lula, que aparece com 45%.
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Lula (PT): 45%
- Nulo/Branco: 5%
- Não Sabe / Não Respondeu: 4%
Rejeições
Os dois candidatos são os mais rejeitados pela população de Minas Gerais, empatando numericamente em 50%. Ou seja, os dois são rejeitados por metade do eleitorado.
- Flávio Bolsonaro (PL): 50%
- Lula (PT): 50%
- Renan Santos (Missão): 40%
- Romeu Zema (Novo): 36%
- Ronaldo Caiado (PSD): 34%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 31%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 28%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 25%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 25%
- Samara Martins (UP): 23%
- Edmilson Costa (PCB): 23%
- Hertz Dias (PSTU): 23%
- Clariana Barão (DC): 22%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
O governo Lula na visão dos mineiros
Aprovação
- Aprova: 47%
- Desaprova: 52%
- NS / NR: 1%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 31%
- Regular: 24%
- Ruim/Péssimo: 44%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01531/2026.