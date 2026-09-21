A disputa presidencial no estado-pêndulo e mais decisivo do país, segundo nova pesquisa

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data em Minas Gerais mostra a disputa presidencial acirrada. No primeiro turno, Lula lidera com 39% contra 35% de Flávio Bolsonaro, um empate técnico dentro da margem de erro. No segundo turno, Flávio assume a dianteira numérica com 46% contra 45% de Lula, também configurando um empate técnico. Veja os detalhes dos números.

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A disputa presidencial em Minas Gerais é uma das que mais costuma chamar a atenção, visto que todos os presidentes eleitos desde a redemocratização do Brasil venceram nesse estado. Uma nova pesquisa do Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra que a situação está muito acirrada em território mineiro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula aparece liderando numericamente, com 39% das intenções de votos contra 35% de Flávio. Nesse cenário, eles estão empatados no limite da margem de erro.

Primeiro turno

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Augusto Cury (Avante): 8%

Romeu Zema (Novo): 7%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 2%

NS / NR: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanchae (PRTB), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

Segundo turno

No segundo turno, é Flávio quem assume a dianteira numérica, com 46%, mas mantendo empate técnico com Lula, que aparece com 45%.

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Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 45%

Nulo/Branco: 5%

Não Sabe / Não Respondeu: 4%

Rejeições

Os dois candidatos são os mais rejeitados pela população de Minas Gerais, empatando numericamente em 50%. Ou seja, os dois são rejeitados por metade do eleitorado.

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 50%

Renan Santos (Missão): 40%

Romeu Zema (Novo): 36%

Ronaldo Caiado (PSD): 34%

Escritor Augusto Cury (Avante): 31%

Rui Costa Pimenta (PCO): 28%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 25%

Leonardo Avalanche (PRTB): 25%

Samara Martins (UP): 23%

Edmilson Costa (PCB): 23%

Hertz Dias (PSTU): 23%

Clariana Barão (DC): 22%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS / NR: 1%

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O governo Lula na visão dos mineiros

Aprovação

Aprova: 47%

Desaprova: 52%

NS / NR: 1%

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Avaliação

Ótimo/Bom: 31%

Regular: 24%

Ruim/Péssimo: 44%

NS / NR: 1%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01531/2026.