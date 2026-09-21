🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

A disputa presidencial no estado-pêndulo e mais decisivo do país, segundo nova pesquisa

Todos os presidentes eleitos desde a redemocratização foram os mais votados em Minas Gerais

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 12h57
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Flávio Bolsonaro e Lula (Edilson Rodrigues/Agência Senado/Rovena Rosa/Agência Brasil/Divulgação)
Continua após publicidade
A disputa presidencial no estado-pêndulo e mais decisivo do país, segundo nova pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A disputa presidencial em Minas Gerais é uma das que mais costuma chamar a atenção, visto que todos os presidentes eleitos desde a redemocratização do Brasil venceram nesse estado. Uma nova pesquisa do Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra que a situação está muito acirrada em território mineiro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 16 e 19 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula aparece liderando numericamente, com 39% das intenções de votos contra 35% de Flávio. Nesse cenário, eles estão empatados no limite da margem de erro.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35%
  • Augusto Cury (Avante): 8%
  • Romeu Zema (Novo): 7%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS / NR: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanchae (PRTB), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

Siga

Segundo turno

No segundo turno, é Flávio quem assume a dianteira numérica, com 46%, mas mantendo empate técnico com Lula, que aparece com 45%.

Continua após a publicidade
  • Flávio Bolsonaro (PL): 46%
  • Lula (PT): 45%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 4%

Rejeições

Os dois candidatos são os mais rejeitados pela população de Minas Gerais, empatando numericamente em 50%. Ou seja, os dois são rejeitados por metade do eleitorado.

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50%
  • Lula (PT): 50%
  • Renan Santos (Missão): 40%
  • Romeu Zema (Novo): 36%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 34%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 31%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 28%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 25%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 25%
  • Samara Martins (UP): 23%
  • Edmilson Costa (PCB): 23%
  • Hertz Dias (PSTU): 23%
  • Clariana Barão (DC): 22%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 1%
Continua após a publicidade

    O governo Lula na visão dos mineiros

    Aprovação

    • Aprova: 47%
    • Desaprova: 52%
    • NS / NR: 1%
    Continua após a publicidade

    Avaliação

    • Ótimo/Bom: 31%
    • Regular: 24%
    • Ruim/Péssimo: 44%
    • NS / NR: 1%
    Continua após a publicidade

    A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01531/2026.

    Publicidade
    TAGS:
    Eleições 2026
    Flávio Bolsonaro
    Luiz Inácio Lula da Silva
    Maquiavel
    Minas Gerais
    Pesquisas Eleitorais
    Real Time Big Data
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Veja

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Você RH

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Claudia

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
    ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

    Digital Essencial

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    SEMANA DA DEMOCRACIA

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 32,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).