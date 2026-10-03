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Política

A disputa pelo Senado em Pernambuco a um dia da eleição, segundo a Quaest

Candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem na liderança

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 18h58
A ex-deputada Marília Arraes e o senador Humberto Costa
A ex-deputada Marília Arraes e o senador Humberto Costa (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados | Waldemir Barreto/Agência Senado)
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A disputa pelo Senado em Pernambuco a um dia da eleição, segundo a Quaest Priorize VEJA no Google

Nova pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, a um dia do primeiro turno da eleição, mostra Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) à frente da disputa pelas duas vagas no Senado por Pernambuco.

Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, a pedetista tem 30% da preferência, e o petista, 27%. Ambos são apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja os números da pesquisa Quaest para o Senado em Pernambuco:

  • Marília Arraes (PDT): 30%
  • Humberto Costa (PT): 27%
  • Mendonça Filho (PL): 18%
  • Eduardo da Fonte (PP): 15%
  • Túlio Gadêlha (PSD): 9%
  • Carlos Sant’anna (Novo): 1%
  • Gorett Bitu (UP): 0%
  • Mailson Neto (PCO): 0%
  • Mariano Macedo (PSTU): 0%
  • Pastor Gilvan Costa (Democrata): 0%
  • Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%
  • Samuel Timoteo (UP): 0%
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Sobre a pesquisa

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 2.652 eleitores pernambucanos entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PE-09665/2026.

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