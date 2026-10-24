A disputa pelo governo do Distrito Federal a poucas horas da votação, segundo pesquisa AtlasIntel

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Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado aponta Celina Leão (PP) na liderança da disputa de segundo turno para o governo do Distrito Federal. O levantamento, feito entre 18 e 23 de outubro com 1.807 eleitores, mostra Celina com 57,9% dos votos válidos contra 42,1% de Leandro Grass (PT), indicando uma vantagem significativa às vésperas da eleição.

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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa de segundo turno para conquistar sua reeleição neste domingo, 25, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.807 eleitores do DF entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Celina efrenta o petista Leandro Grass, que é ex-deputado distrital e ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Votos válidos

Celina Leão (PP): 57.9%

Leandro Grass (PT): 42.1%

Votos totais

Celina Leão (PP): 54.8%

Leandro Grass (PT): 39.8%

Voto branco/nulo: 3.1%

Não sei: 2.3%

O instituto AtlasIntel também perguntou aos entrevistados sobre a gestão de Celina Leão no governo: ela assumiu o comando do Distrito Federal em abril deste ano.

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Aprovação de governo

Aprovo: 47%

Não sei: 10%

Desaprovo: 43%

Avaliação de governo

Ótimo / Bom: 28%

Regular: 35%

Ruim / Péssimo: 36%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código DF-08658/2026.