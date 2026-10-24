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Política

A disputa pelo governo do Distrito Federal a poucas horas da votação, segundo pesquisa AtlasIntel

Apoiando-se nos Bolsonaro, governadora Celina Leão tem vantagem sobre adversário do Partido dos Trabalhadores

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Felipe Barbosa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 17h45
Celina Leão e Leandro Grass
Celina Leão e Leandro Grass (Matheus Borges/Agência Brasília | Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)
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A disputa pelo governo do Distrito Federal a poucas horas da votação, segundo pesquisa AtlasIntel Priorize VEJA no Google

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa de segundo turno para conquistar sua reeleição neste domingo, 25, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.807 eleitores do DF entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Celina efrenta o petista Leandro Grass, que é ex-deputado distrital e ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Votos válidos

  • Celina Leão (PP): 57.9%
  • Leandro Grass (PT): 42.1%

Votos totais

  • Celina Leão (PP): 54.8%
  • Leandro Grass (PT): 39.8%
  • Voto branco/nulo: 3.1%
  • Não sei: 2.3%

O instituto AtlasIntel também perguntou aos entrevistados sobre a gestão de Celina Leão no governo: ela assumiu o comando do Distrito Federal em abril deste ano.

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Aprovação de governo

  • Aprovo: 47%
  • Não sei: 10%
  • Desaprovo: 43%

Avaliação de governo

  • Ótimo / Bom: 28%
  • Regular: 35%
  • Ruim / Péssimo: 36%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código DF-08658/2026.

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