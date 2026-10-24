A disputa pelo governo do Distrito Federal a poucas horas da votação, segundo pesquisa AtlasIntel
Apoiando-se nos Bolsonaro, governadora Celina Leão tem vantagem sobre adversário do Partido dos Trabalhadores
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa de segundo turno para conquistar sua reeleição neste domingo, 25, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.807 eleitores do DF entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Celina efrenta o petista Leandro Grass, que é ex-deputado distrital e ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
Votos válidos
- Celina Leão (PP): 57.9%
- Leandro Grass (PT): 42.1%
Votos totais
- Celina Leão (PP): 54.8%
- Leandro Grass (PT): 39.8%
- Voto branco/nulo: 3.1%
- Não sei: 2.3%
O instituto AtlasIntel também perguntou aos entrevistados sobre a gestão de Celina Leão no governo: ela assumiu o comando do Distrito Federal em abril deste ano.
Aprovação de governo
- Aprovo: 47%
- Não sei: 10%
- Desaprovo: 43%
Avaliação de governo
- Ótimo / Bom: 28%
- Regular: 35%
- Ruim / Péssimo: 36%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código DF-08658/2026.