A disputa pelo governo do DF segundo a última pesquisa Quaest do 1º turno
Eleição no Distrito Federal pode terminar já neste domingo, 4
Uma pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno das eleições mostra que a disputa pelo governo do Distrito Federal pode terminar já no primeiro turno
Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, a atual governadora Celina Leão (PP) tem 53% da preferência, 21 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Leandro Grass (PT), que tem 32%. Para liquidar a eleição já no primeiro turno, são necessários 50% dos votos mais um.
Veja os números da pesquisa Quaest para o governo do Distrito Federal, por votos válidos:
- Celina Leão (PP): 53%
- Leandro Grass (PT): 32%
- Paula Belmonte (PSDB): 10%
- Cappelli (PSB): 2%
- Kiko Caputo (Novo): 2%
- Professora Samara Mineiro (UP): 1%
- Professor Robson (PSTU): 0%
- Expedito Mendonça (PCO): 0%
Sobre a pesquisa
A Quaest ouviu 2.652 eleitores do Distrito Federal entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-04089/2026.