A disputa pelo governo do DF segundo a última pesquisa Quaest do 1º turno

Uma pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno das eleições mostra que a disputa pelo governo do Distrito Federal pode terminar já no primeiro turno

Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, a atual governadora Celina Leão (PP) tem 53% da preferência, 21 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Leandro Grass (PT), que tem 32%. Para liquidar a eleição já no primeiro turno, são necessários 50% dos votos mais um.

Veja os números da pesquisa Quaest para o governo do Distrito Federal, por votos válidos:

Celina Leão (PP): 53%

Leandro Grass (PT): 32%

Paula Belmonte (PSDB): 10%

Cappelli (PSB): 2%

Kiko Caputo (Novo): 2%

Professora Samara Mineiro (UP): 1%

Professor Robson (PSTU): 0%

Expedito Mendonça (PCO): 0%

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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 2.652 eleitores do Distrito Federal entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-04089/2026.

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