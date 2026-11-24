A escolha do próximo titular da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), hoje comandada por Sidônio Palmeira, movimenta os bastidores do governo Lula. Segundo integrantes do governo, pelo menos três nomes estão no radar para assumir o posto: Éden Valadares, atual secretário nacional de Comunicação do PT; Otávio Antunes, marqueteiro do partido; e o deputado federal Rui Falcão, ex-presidente da legenda. As articulações apontam para visões distintas sobre os caminhos da comunicação no próximo mandato presidencial.

Éden Valadares é uma aposta de renovação dentro do partido. Com experiência em campanhas vitoriosas na Bahia, coordenou as disputas de Rui Costa ao governo estadual e de Jaques Wagner ao Senado. Também presidiu o PT baiano na eleição de Jerônimo Rodrigues.

Éden ainda conta com o apoio do próprio Sidônio. Seu nome é visto por uma ala do governo como uma possibilidade de modernizar a comunicação do chamado Lula 4. Otávio Antunes também aparece nas conversas e segue uma linha semelhante à de Éden, associada à renovação da estratégia de comunicação presidencial.

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A movimentação, porém, encontra resistência em São Paulo. O PT paulista trabalha para emplacar Rui Falcão na secretaria. Entre os defensores da indicação está o deputado estadual Emídio Souza, que articula o nome do ex-presidente nacional do partido para o posto. Segundo integrantes do governo, dificilmente o grupo paulista concordará com uma escolha que concentre o apoio político em torno do nome defendido pelas lideranças da Bahia.

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Com perfil mais militante, Rui Falcão é o nome apresentado pelo PT de São Paulo, em uma articulação que também envolve a disputa por espaço na composição do futuro governo.