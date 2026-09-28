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Política

A disputa Lula X Flávio no maior colégio do Nordeste a 5 dias da eleição, segundo pesquisa

Petista mantém larga vantagem histórica que sempre teve na Bahia, chegando a atingir quase 40 pontos a mais que o senador

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 12h41
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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A disputa Lula X Flávio no maior colégio do Nordeste a 5 dias da eleição, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem larga vantagem na disputa presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro no estado da Bahia, o maior colégio eleitoral do Nordeste, como mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

A vantagem é tão grande que chega a beirar 40 pontos de diferença, com Lula tendo 61% das intenções no primeiro turno, enquanto Flávio aparece com 24%.

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Primeiro turno

  • Lula (PT): 61%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 24%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS / NR: 2%

Segundo turno

No segundo turno, a diferença se mantém praticamente a mesma entre eles. No primeiro, a distância era de 37 pontos, e, nesta etapa fica em 36 pontos de diferença, com vantagem para o petista.

Siga
  • Lula (PT): 64%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 28%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 3%
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Rejeições

  • Flávio Bolsonaro (PL): 58%
  • Renan Santos (Missão): 40%
  • Lula (PT): 31%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 26%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 26%
  • Zema (Novo): 24%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 24%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 23%
  • Edmilson Costa (PCB): 22%
  • Hertz Dias (PSTU): 20%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%
  • Samara (UP): 18%
  • Clariana Barão (DC): 18%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 1%

O governo Lula na opinião dos baianos

Aprovação

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  • Aprova: 65%
  • Desaprova: 34%
  • NS / NR: 1%

Avaliação

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  • Ótimo/Bom: 41%
  • Regular: 30%
  • Ruim/Péssimo: 28%
  • NS / NR: 1%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02319/2026.

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