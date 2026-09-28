A disputa Lula X Flávio no maior colégio do Nordeste a 5 dias da eleição, segundo pesquisa
Petista mantém larga vantagem histórica que sempre teve na Bahia, chegando a atingir quase 40 pontos a mais que o senador
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem larga vantagem na disputa presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro no estado da Bahia, o maior colégio eleitoral do Nordeste, como mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
A vantagem é tão grande que chega a beirar 40 pontos de diferença, com Lula tendo 61% das intenções no primeiro turno, enquanto Flávio aparece com 24%.
Primeiro turno
- Lula (PT): 61%
- Flávio Bolsonaro (PL): 24%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- NS / NR: 2%
Segundo turno
No segundo turno, a diferença se mantém praticamente a mesma entre eles. No primeiro, a distância era de 37 pontos, e, nesta etapa fica em 36 pontos de diferença, com vantagem para o petista.
- Lula (PT): 64%
- Flávio Bolsonaro (PL): 28%
- Nulo/Branco: 5%
- Não Sabe / Não Respondeu: 3%
Rejeições
- Flávio Bolsonaro (PL): 58%
- Renan Santos (Missão): 40%
- Lula (PT): 31%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 26%
- Ronaldo Caiado (PSD): 26%
- Zema (Novo): 24%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 24%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 23%
- Edmilson Costa (PCB): 22%
- Hertz Dias (PSTU): 20%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%
- Samara (UP): 18%
- Clariana Barão (DC): 18%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
O governo Lula na opinião dos baianos
Aprovação
- Aprova: 65%
- Desaprova: 34%
- NS / NR: 1%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 41%
- Regular: 30%
- Ruim/Péssimo: 28%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02319/2026.