A disputa Lula x Flávio no estado mais bolsonarista do Nordeste, segundo pesquisa
Alagoas deu 41,32% dos votos válidos a Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022; agora, seu filho tenta ao menos repetir o feito
A disputa presidencial em Alagoas — estado considerado o ‘mais bolsonarista’ do Nordeste (deu 41,32% dos votos válidos a Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022) — tem ampla vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula tem 51% das intenções de votos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 33% (seu melhor patamar nos estados do Nordeste nesta etapa eleitoral, de acordo com as pesquisas). Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos.
Primeiro turno
- Lula (PT): 51%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS / NR: 2%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.
Segundo turno
No segundo turno, Lula sobe dois pontos, dentro da margem de erro, e Flávio Bolsonaro avança cinco pontos percentuais, chegando a 38%.
- Lula (PT): 53%
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe / Não respondeu: 4%
Rejeições
Apesar do estado ser o território nordestino em que o bolsonarismo se sai melhor, além de ser a terra natal do vice de Flávio Bolsonaro, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), a maior rejeição por lá é ao presidenciável do PL, que atinge 56%.
- Flávio Bolsonaro (PL): 56%
- Renan Santos (Missão): 40%
- Lula (PT): 37%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 31%
- Ronaldo Caiado (PSD): 28%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 27%
- Zema (Novo): 24%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 17%
- Edmilson Costa (PCB): 16%
- Hertz Dias (PSTU): 15%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 15%
- Samara (UP): 14%
- Clariana Barão (DC): 13%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 1%
O governo Lula na opinião dos alagoanos
Aprovação:
- Aprova: 58%
- Desaprova: 39%
- NS / NR: 3%
Avaliação:
- Ótimo/Bom: 41%
- Ruim/Péssimo: 36%
- Regular: 22%
- NS / NR: 1%
A pesquisa do Real Time Big Data foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-07734/2026.