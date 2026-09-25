A disputa Lula x Flávio no estado mais bolsonarista do Nordeste, segundo pesquisa

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Nova pesquisa Real Time Big Data em Alagoas revela que, mesmo no estado considerado o ‘mais bolsonarista’ do Nordeste, o presidente Lula lidera com ampla vantagem nas intenções de voto. O levantamento detalha cenários de primeiro e segundo turno, além das taxas de rejeição e aprovação do governo petista, trazendo um panorama completo da disputa.

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A disputa presidencial em Alagoas — estado considerado o ‘mais bolsonarista’ do Nordeste (deu 41,32% dos votos válidos a Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022) — tem ampla vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 51% das intenções de votos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 33% (seu melhor patamar nos estados do Nordeste nesta etapa eleitoral, de acordo com as pesquisas). Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos.

Primeiro turno

Lula (PT): 51%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS / NR: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.

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Segundo turno

No segundo turno, Lula sobe dois pontos, dentro da margem de erro, e Flávio Bolsonaro avança cinco pontos percentuais, chegando a 38%.

Lula (PT): 53%

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe / Não respondeu: 4%

Rejeições

Apesar do estado ser o território nordestino em que o bolsonarismo se sai melhor, além de ser a terra natal do vice de Flávio Bolsonaro, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), a maior rejeição por lá é ao presidenciável do PL, que atinge 56%.

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Flávio Bolsonaro (PL): 56%

Renan Santos (Missão): 40%

Lula (PT): 37%

Leonardo Avalanche (PRTB): 31%

Ronaldo Caiado (PSD): 28%

Escritor Augusto Cury (Avante): 27%

Zema (Novo): 24%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 17%

Edmilson Costa (PCB): 16%

Hertz Dias (PSTU): 15%

Rui Costa Pimenta (PCO): 15%

Samara (UP): 14%

Clariana Barão (DC): 13%

Poderia Votar em Todos: 2%

NS / NR: 1%

O governo Lula na opinião dos alagoanos

Aprovação:

Aprova: 58%

Desaprova: 39%

NS / NR: 3%

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Avaliação:

Ótimo/Bom: 41%

Ruim/Péssimo: 36%

Regular: 22%

NS / NR: 1%

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A pesquisa do Real Time Big Data foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-07734/2026.