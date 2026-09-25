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Política

A disputa Lula x Flávio no estado mais bolsonarista do Nordeste, segundo pesquisa

Alagoas deu 41,32% dos votos válidos a Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022; agora, seu filho tenta ao menos repetir o feito

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 09h47 | Atualizado em 25 set 2026, 10h37
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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A disputa Lula x Flávio no estado mais bolsonarista do Nordeste, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A disputa presidencial em Alagoas — estado considerado o ‘mais bolsonarista’ do Nordeste (deu 41,32% dos votos válidos a Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022) — tem ampla vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 51% das intenções de votos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 33% (seu melhor patamar nos estados do Nordeste nesta etapa eleitoral, de acordo com as pesquisas). Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 51%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS / NR: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

No segundo turno, Lula sobe dois pontos, dentro da margem de erro, e Flávio Bolsonaro avança cinco pontos percentuais, chegando a 38%.

  • Lula (PT): 53%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 38%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não sabe / Não respondeu: 4%

Rejeições

Apesar do estado ser o território nordestino em que o bolsonarismo se sai melhor, além de ser a terra natal do vice de Flávio Bolsonaro, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), a maior rejeição por lá é ao presidenciável do PL, que atinge 56%.

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 56%
  • Renan Santos (Missão): 40%
  • Lula (PT): 37%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 31%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 28%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 27%
  • Zema (Novo): 24%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 17%
  • Edmilson Costa (PCB): 16%
  • Hertz Dias (PSTU): 15%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 15%
  • Samara (UP): 14%
  • Clariana Barão (DC): 13%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 1%

O governo Lula na opinião dos alagoanos

Aprovação:

  • Aprova: 58%
  • Desaprova: 39%
  • NS / NR: 3%
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Avaliação:

  • Ótimo/Bom: 41%
  • Ruim/Péssimo: 36%
  • Regular: 22%
  • NS / NR: 1%
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A pesquisa do Real Time Big Data foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-07734/2026.

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