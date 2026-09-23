A disputa Lula x Flávio entre eleitores de São Paulo, segundo pesquisa Quaest

Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem empatados tecnicamente no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país.

Na comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto, de 8 de setembro, Flávio oscilou três pontos para cima: ele foi de 31% a 34%. Como a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento. A intenção de voto de Lula também variou um ponto para cima, de 30% a 31%.

No cenário de segundo turno, Flávio continua superando Lula, embora a margem entre os dois tenha diminuído desde a última rodada.

Veja os números da pesquisa Quaest para presidente entre eleitores de São Paulo:

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Flávio Bolsonaro (PL): 34% (eram 31% em 8 de setembro)

Lula (PT): 31% (eram 30%)

Augusto Cury (Avante): 7% (eram 8%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 2%)

Romeu Zema (Novo): 1% (era 1%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 1%)

Samara Martins (UP): 0% (era 1%)

Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Lonardo Avalanche (PRTB): 0% (não aparecia na pesquisa anterior)

Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)

Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)

Indecisos: 11% (eram 12%)

Em branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 10%)

Segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL): 42% (eram 41% em 8 de setembro)

Lula (PT): 36% (eram 33%)

Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 16%)

Indecisos: 7% (eram 10%)

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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02456/2026 e BR-08886/2026.

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