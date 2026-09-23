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Política

A disputa Lula x Flávio entre eleitores de São Paulo, segundo pesquisa Quaest

Presidente e senador continuam empatados dentro da margem de erro no maior colégio eleitoral do país

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h55 | Atualizado em 23 set 2026, 18h37
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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A disputa Lula x Flávio entre eleitores de São Paulo, segundo pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem empatados tecnicamente no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país.

Na comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto, de 8 de setembro, Flávio oscilou três pontos para cima: ele foi de 31% a 34%. Como a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento. A intenção de voto de Lula também variou um ponto para cima, de 30% a 31%.

No cenário de segundo turno, Flávio continua superando Lula, embora a margem entre os dois tenha diminuído desde a última rodada.

Veja os números da pesquisa Quaest para presidente entre eleitores de São Paulo:

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 34% (eram 31% em 8 de setembro)
  • Lula (PT): 31% (eram 30%)
  • Augusto Cury (Avante): 7% (eram 8%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 2%)
  • Romeu Zema (Novo): 1% (era 1%)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 1%)
  • Samara Martins (UP): 0% (era 1%)
  • Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)
  • Lonardo Avalanche (PRTB): 0% (não aparecia na pesquisa anterior)
  • Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)
  • Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)
  • Indecisos: 11% (eram 12%)
  • Em branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 10%)

Segundo turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 42% (eram 41% em 8 de setembro)
  • Lula (PT): 36% (eram 33%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 16%)
  • Indecisos: 7% (eram 10%)
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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02456/2026 e BR-08886/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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