A disputa Lula x Flávio entre eleitores de São Paulo, segundo pesquisa Quaest
Presidente e senador continuam empatados dentro da margem de erro no maior colégio eleitoral do país
Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem empatados tecnicamente no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país.
Na comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto, de 8 de setembro, Flávio oscilou três pontos para cima: ele foi de 31% a 34%. Como a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento. A intenção de voto de Lula também variou um ponto para cima, de 30% a 31%.
No cenário de segundo turno, Flávio continua superando Lula, embora a margem entre os dois tenha diminuído desde a última rodada.
Veja os números da pesquisa Quaest para presidente entre eleitores de São Paulo:
- Flávio Bolsonaro (PL): 34% (eram 31% em 8 de setembro)
- Lula (PT): 31% (eram 30%)
- Augusto Cury (Avante): 7% (eram 8%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
- Renan Santos (Missão): 3% (eram 2%)
- Romeu Zema (Novo): 1% (era 1%)
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 1%)
- Samara Martins (UP): 0% (era 1%)
- Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)
- Lonardo Avalanche (PRTB): 0% (não aparecia na pesquisa anterior)
- Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)
- Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)
- Indecisos: 11% (eram 12%)
- Em branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 10%)
Segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 42% (eram 41% em 8 de setembro)
- Lula (PT): 36% (eram 33%)
- Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 16%)
- Indecisos: 7% (eram 10%)
Sobre a pesquisa
A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02456/2026 e BR-08886/2026.