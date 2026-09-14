A disputa Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio do país, segundo pesquisa
Levantamento do Real Time Big Data mediu intenções de voto no Rio de Janeiro, que representa 8,10% do eleitorado nacional
A disputa eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, representando 8,10% do eleitorado nacional, dá vantagem ao parlamentar de direita, segundo levantamento do Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Enquanto Flávio aparece, no primeiro turno, com 40% das intenções de votos, Lula tem 33%. Nenhum outro candidato consegue chegar a ter dois dígitos.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Lula (PT): 33%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 8%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Pablo Marçal (PRTB): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS / NR: 3%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e aparecem classificados em “outros”.
Segundo turno
Em um eventual segundo turno, Flávio consegue conquistar sete pontos percentuais a mais, enquanto Lula sobe oito, mas, ainda assim, o petista fica em desvantagem.
- Flávio Bolsonaro (PL): 47%
- Lula (PT): 41%
- Nulo/Branco: 6%
- Não sabe / Não respondeu: 6%
Rejeições
O cenário reflete a alta rejeição da população do Rio de Janeiro ao presidente Lula, que tem 52% nesse quesito negativo, empatado tecnicamente, no limite da margem de erro, com Flávio Bolsonaro, que aparece com 48%.
- Lula (PT): 52%
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Pablo Marçal (PRTB): 37%
- Renan Santos (Missão): 35%
- Ronaldo Caiado (PSD): 32%
- Romeu Zema (Novo): 30%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 30%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 28%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 27%
- Hertz Dias (PSTU): 24%
- Samara (UP): 22%
- Edmilson Costa (PCB): 19%
- Clariana Barão (DC): 19%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
O governo Lula sob a visão dos fluminenses
Outro elemento que pode influenciar é a avaliação, quando o governo Lula aparece como majoritariamente desaprovado.
Aprovação:
- Desaprova: 56%
- Aprova: 42%
- NS / NR: 2%
Avaliação:
- Ótimo/Bom: 29%
- Regular: 26%
- Ruim/Péssimo: 44%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09111/2026.