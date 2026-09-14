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Política

A disputa Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio do país, segundo pesquisa

Levantamento do Real Time Big Data mediu intenções de voto no Rio de Janeiro, que representa 8,10% do eleitorado nacional

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 09h33 | Atualizado em 14 set 2026, 09h41
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A disputa Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio do país, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A disputa eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, representando 8,10% do eleitorado nacional, dá vantagem ao parlamentar de direita, segundo levantamento do Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Enquanto Flávio aparece, no primeiro turno, com 40% das intenções de votos, Lula tem 33%. Nenhum outro candidato consegue chegar a ter dois dígitos.

Primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 40%
  • Lula (PT): 33%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 8%
  • Renan Santos (Missão): 6%
  • Pablo Marçal (PRTB): 2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS / NR: 3%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e aparecem classificados em “outros”.

Siga

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Flávio consegue conquistar sete pontos percentuais a mais, enquanto Lula sobe oito, mas, ainda assim, o petista fica em desvantagem.

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 47%
  • Lula (PT): 41%
  • Nulo/Branco: 6%
  • Não sabe / Não respondeu: 6%

Rejeições

O cenário reflete a alta rejeição da população do Rio de Janeiro ao presidente Lula, que tem 52% nesse quesito negativo, empatado tecnicamente, no limite da margem de erro, com Flávio Bolsonaro, que aparece com 48%.

  • Lula (PT): 52%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 48%
  • Pablo Marçal (PRTB): 37%
  • Renan Santos (Missão): 35%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 32%
  • Romeu Zema (Novo): 30%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 30%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 28%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 27%
  • Hertz Dias (PSTU): 24%
  • Samara (UP): 22%
  • Edmilson Costa (PCB): 19%
  • Clariana Barão (DC): 19%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 1%

O governo Lula sob a visão dos fluminenses

Outro elemento que pode influenciar é a avaliação, quando o governo Lula aparece como majoritariamente desaprovado.

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Aprovação:

  • Desaprova: 56%
  • Aprova: 42%
  • NS / NR: 2%

Avaliação:

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  • Ótimo/Bom: 29%
  • Regular: 26%
  • Ruim/Péssimo: 44%
  • NS / NR: 1%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09111/2026.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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