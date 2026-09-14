A disputa Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio do país, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data no Rio de Janeiro revela que Flávio Bolsonaro lidera a disputa eleitoral contra Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O senador do PL registra 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 33% do presidente petista, que também enfrenta alta desaprovação no estado. Detalhes completos do levantamento.

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A disputa eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, representando 8,10% do eleitorado nacional, dá vantagem ao parlamentar de direita, segundo levantamento do Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Enquanto Flávio aparece, no primeiro turno, com 40% das intenções de votos, Lula tem 33%. Nenhum outro candidato consegue chegar a ter dois dígitos.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Lula (PT): 33%

Escritor Augusto Cury (Avante): 8%

Renan Santos (Missão): 6%

Pablo Marçal (PRTB): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS / NR: 3%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e aparecem classificados em “outros”.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Flávio consegue conquistar sete pontos percentuais a mais, enquanto Lula sobe oito, mas, ainda assim, o petista fica em desvantagem.

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Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 41%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe / Não respondeu: 6%

Rejeições

O cenário reflete a alta rejeição da população do Rio de Janeiro ao presidente Lula, que tem 52% nesse quesito negativo, empatado tecnicamente, no limite da margem de erro, com Flávio Bolsonaro, que aparece com 48%.

Lula (PT): 52%

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Pablo Marçal (PRTB): 37%

Renan Santos (Missão): 35%

Ronaldo Caiado (PSD): 32%

Romeu Zema (Novo): 30%

Escritor Augusto Cury (Avante): 30%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 28%

Rui Costa Pimenta (PCO): 27%

Hertz Dias (PSTU): 24%

Samara (UP): 22%

Edmilson Costa (PCB): 19%

Clariana Barão (DC): 19%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS / NR: 1%

O governo Lula sob a visão dos fluminenses

Outro elemento que pode influenciar é a avaliação, quando o governo Lula aparece como majoritariamente desaprovado.

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Aprovação:

Desaprova: 56%

Aprova: 42%

NS / NR: 2%

Avaliação:

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Ótimo/Bom: 29%

Regular: 26%

Ruim/Péssimo: 44%

NS / NR: 1%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09111/2026.

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