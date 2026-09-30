A disputa Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto em todos os cenários na disputa presidencial no estado do Rio de Janeiro, reduto bolsonarista e terceiro maior colégio eleitoral do país, como mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30. Foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 25 e 29 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, ele tem 44% das intenções contra 35% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. No segundo turno, Flávio supera os 50%. Veja os dados abaixo.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Lula (PT): 35%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Renan Santos (Missão): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS / NR: 3%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 41%

Nulo/Branco: 4%

Não Sabe / Não Respondeu: 3%

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O governo Lula na avaliação da população fluminense

Aprovação:

Desaprova: 57%

Aprova: 41%

NS / NR: 2%

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Avaliação:

Ruim/Péssimo: 43%

Ótimo/Bom: 30%

Regular: 26%

NS / NR: 1%

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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-05193/2026.