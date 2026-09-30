A disputa Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa
O Rio de Janeiro é o reduto bolsonarista e representa 8,10% do eleitorado nacional, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto em todos os cenários na disputa presidencial no estado do Rio de Janeiro, reduto bolsonarista e terceiro maior colégio eleitoral do país, como mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30. Foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 25 e 29 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, ele tem 44% das intenções contra 35% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. No segundo turno, Flávio supera os 50%. Veja os dados abaixo.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Lula (PT): 35%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Renan Santos (Missão): 5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS / NR: 3%
Segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 52%
- Lula (PT): 41%
- Nulo/Branco: 4%
- Não Sabe / Não Respondeu: 3%
O governo Lula na avaliação da população fluminense
Aprovação:
- Desaprova: 57%
- Aprova: 41%
- NS / NR: 2%
Avaliação:
- Ruim/Péssimo: 43%
- Ótimo/Bom: 30%
- Regular: 26%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-05193/2026.