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Política

A disputa Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa

O Rio de Janeiro é o reduto bolsonarista e representa 8,10% do eleitorado nacional, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 09h04 | Atualizado em 30 set 2026, 09h13
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
Flávio Bolsonaro e Lula (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A disputa Lula x Flávio Bolsonaro no terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto em todos os cenários na disputa presidencial no estado do Rio de Janeiro, reduto bolsonarista e terceiro maior colégio eleitoral do país, como mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30. Foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 25 e 29 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, ele tem 44% das intenções contra 35% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. No segundo turno, Flávio supera os 50%. Veja os dados abaixo.

Primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Lula (PT): 35%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
  • Renan Santos (Missão): 5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS / NR: 3%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 52%
  • Lula (PT): 41%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 3%
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O governo Lula na avaliação da população fluminense

Aprovação:

  • Desaprova: 57%
  • Aprova: 41%
  • NS / NR: 2%
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Avaliação:

Siga
  • Ruim/Péssimo: 43%
  • Ótimo/Bom: 30%
  • Regular: 26%
  • NS / NR: 1%
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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-05193/2026.

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TAGS:
Eleições 2026
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