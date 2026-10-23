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Política

Nova pesquisa Real Time Big Data mostra a disputa Flávio x Lula a dois dias do segundo turno

Senador da extrema direita tem vantagem numérica sobre o petista, mas ambos continuam empatados dentro da margem de erro do Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 07h00
Close-up de dois homens, um à esquerda com chapéu de palha e barba grisalha, olhando para a direita, e outro à direita sorrindo, olhando para cima e para a esquerda
Embate extremamente polarizado entre Lula e Flávio Bolsonaro tem decisão final em aberto a dois dias da votação de segundo turno (./AFP)
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Nova pesquisa Real Time Big Data mostra a disputa Flávio x Lula a dois dias do segundo turno Priorize VEJA no Google

A disputa pela Presidência da República segue extremamente polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que estão empatados no limite da margem de erro, de acordo com a última pesquisa do Real Time Big Data antes da votação, divulgada na manhã desta sexta-feira, 3. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores de todo o país entre os dias 19 e 22 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

A liderança numérica é do parlamentar de extrema direita, com 52%, e o petista fica em segundo lugar, com 48% das intenções de votos no quadro de votos válidos (quando são desconsideradas as estimativas de brancos, nulos e abstenções). No entanto, a margem de erro de dois pontos mostra que eles estão empatados tecnicamente.

Votos válidos

  • Flavio Bolsonaro (PL): 52%
  • Lula (PT): 48%

Pesquisa estimulada (votos totais)

Quando brancos, nulos e abstenções são considerados, a distância entre eles continua semelhante, mantendo também o empate técnico. No entanto, quando observadas as pesquisas anteriores do instituto, tem-se que Flávio Bolsonaro segue uma curva ascendente, enquanto Lula está estagnado no mesmo patamar desde junho.

Siga
  • Flávio Bolsonaro (PL): 49%
  • Lula (PT): 45%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 1%
Evolução temporal de intenção de voto para presidente em 2026 - Real Time Big Data
Evolução temporal de intenção de voto para presidente em 2026 – Real Time Big Data (./VEJA)
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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Pesquisa espontânea

Quando os nomes dos candidatos não são citados no questionário, o empate técnico no limite da margem de erro também se mantém entre os dois candidatos.

  • Flavio Bolsonaro: 48%
  • Lula: 44%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 3%

Rejeição

E o empate técnico também se vê na rejeição, apesar de, neste quesito, Lula liderar numericamente.

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  • Lula (PT): 36%
  • Flavio Bolsonaro (PL): 33%
  • Rejeito ambos: 28%
  • Não rejeito nenhum: 3%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09670/2026.

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