Nova pesquisa Real Time Big Data mostra a disputa Flávio x Lula a dois dias do segundo turno
Senador da extrema direita tem vantagem numérica sobre o petista, mas ambos continuam empatados dentro da margem de erro do Real Time Big Data
A disputa pela Presidência da República segue extremamente polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que estão empatados no limite da margem de erro, de acordo com a última pesquisa do Real Time Big Data antes da votação, divulgada na manhã desta sexta-feira, 3. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores de todo o país entre os dias 19 e 22 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
A liderança numérica é do parlamentar de extrema direita, com 52%, e o petista fica em segundo lugar, com 48% das intenções de votos no quadro de votos válidos (quando são desconsideradas as estimativas de brancos, nulos e abstenções). No entanto, a margem de erro de dois pontos mostra que eles estão empatados tecnicamente.
Votos válidos
- Flavio Bolsonaro (PL): 52%
- Lula (PT): 48%
Pesquisa estimulada (votos totais)
Quando brancos, nulos e abstenções são considerados, a distância entre eles continua semelhante, mantendo também o empate técnico. No entanto, quando observadas as pesquisas anteriores do instituto, tem-se que Flávio Bolsonaro segue uma curva ascendente, enquanto Lula está estagnado no mesmo patamar desde junho.
- Flávio Bolsonaro (PL): 49%
- Lula (PT): 45%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 1%
Pesquisa espontânea
Quando os nomes dos candidatos não são citados no questionário, o empate técnico no limite da margem de erro também se mantém entre os dois candidatos.
- Flavio Bolsonaro: 48%
- Lula: 44%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 3%
Rejeição
E o empate técnico também se vê na rejeição, apesar de, neste quesito, Lula liderar numericamente.
- Lula (PT): 36%
- Flavio Bolsonaro (PL): 33%
- Rejeito ambos: 28%
- Não rejeito nenhum: 3%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09670/2026.