Nova pesquisa Real Time Big Data mostra a disputa Flávio x Lula a dois dias do segundo turno

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A última pesquisa Real Time Big Data aponta um empate técnico na disputa pela Presidência da República entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Bolsonaro lidera numericamente com 52% dos votos válidos contra 48% de Lula, dentro da margem de erro. O estudo indica uma ascensão de Bolsonaro e estagnação de Lula.

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A disputa pela Presidência da República segue extremamente polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que estão empatados no limite da margem de erro, de acordo com a última pesquisa do Real Time Big Data antes da votação, divulgada na manhã desta sexta-feira, 3. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores de todo o país entre os dias 19 e 22 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

A liderança numérica é do parlamentar de extrema direita, com 52%, e o petista fica em segundo lugar, com 48% das intenções de votos no quadro de votos válidos (quando são desconsideradas as estimativas de brancos, nulos e abstenções). No entanto, a margem de erro de dois pontos mostra que eles estão empatados tecnicamente.

Votos válidos

Flavio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 48%

Pesquisa estimulada (votos totais)

Quando brancos, nulos e abstenções são considerados, a distância entre eles continua semelhante, mantendo também o empate técnico. No entanto, quando observadas as pesquisas anteriores do instituto, tem-se que Flávio Bolsonaro segue uma curva ascendente, enquanto Lula está estagnado no mesmo patamar desde junho.

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Lula (PT): 45%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 1%

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Pesquisa espontânea

Quando os nomes dos candidatos não são citados no questionário, o empate técnico no limite da margem de erro também se mantém entre os dois candidatos.

Flavio Bolsonaro: 48%

Lula: 44%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 3%

Rejeição

E o empate técnico também se vê na rejeição, apesar de, neste quesito, Lula liderar numericamente.

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Lula (PT): 36%

Flavio Bolsonaro (PL): 33%

Rejeito ambos: 28%

Não rejeito nenhum: 3%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09670/2026.