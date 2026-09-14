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Política

A disputa entre Lula e Flávio no maior colégio do país, segundo nova pesquisa do Real Time Big Data

Levantamento mede intenções de voto para a Presidência da República em São Paulo, estado que, sozinho, representa 21,4% do eleitorado nacional

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 10h30
Lula, com barba grisalha e terno escuro, com as mãos unidas em frente ao peito, e Flávio Bolsonaro, de terno cinza e gravata azul, falando em um microfone
Lula e Flávio Bolsonaro (Tania Rego/Agência Brasil/ANdressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A disputa entre Lula e Flávio no maior colégio do país, segundo nova pesquisa do Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

A disputa eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no maior colégio do país, o estado de São Paulo, que tem 34,1 milhões de pessoas aptas a votar em outubro, representando 21,4% do eleitorado nacional, foi medida em nova pesquisa do Real Time Big Data que foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores dos estado entre os dias 9 e 12 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança de 95%.

Em todos os cenários, Flávio aparece na liderança. No primeiro turno, ele tem 39% contra 32% do petista. Nenhum outro candidato chega a atingir dois dígitos nas intenções de votos.

Primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 39%
  • Lula (PT): 32%
  • Renan Santos (Missão): 6%
  • Pablo Marçal (PRTB): 5%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS / NR: 3%

Segundo turno

No segundo turno, a liderança também é de Flávio Bolsonaro. Ele sobe 11 pontos percentuais, chegando a 50% das intenções de votos, enquanto Lula cresce 12 pontos, ficando com 44%.

Siga
  • Flávio Bolsonaro (PL): 50%
  • Lula (PT): 44%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 3%
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Rejeições

O cenário reflete as rejeições altas dos dois candidatos, com Lula atingindo 53%, e Flávio, 49%.

  • Lula (PT): 53%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 49%
  • Pablo Marçal (PRTB): 40%
  • Renan Santos (Missão): 38%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 37%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 35%
  • Zema (Novo): 35%
  • Samara (UP): 34%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 30%
  • Hertz Dias (PSTU): 27%
  • Edmilson Costa (PCB): 27%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%
  • Clariana Barão (DC): 27%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 1%

O governo Lula na visão dos paulistas

O resultado é um reflexo ainda da má avaliação do governo Lula entre os paulistas, sendo desaprovado por 55% dos entrevistados.

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Aprovação:

  • Aprova: 42%
  • Desaprova: 55%
  • NS / NR: 3%
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Avaliação:

  • Ótimo/Bom: 25%
  • Regular: 35%
  • Ruim/Péssimo: 39%
  • NS / NR: 1%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09111/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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