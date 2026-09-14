A disputa entre Lula e Flávio no maior colégio do país, segundo nova pesquisa do Real Time Big Data
Levantamento mede intenções de voto para a Presidência da República em São Paulo, estado que, sozinho, representa 21,4% do eleitorado nacional
A disputa eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no maior colégio do país, o estado de São Paulo, que tem 34,1 milhões de pessoas aptas a votar em outubro, representando 21,4% do eleitorado nacional, foi medida em nova pesquisa do Real Time Big Data que foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores dos estado entre os dias 9 e 12 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança de 95%.
Em todos os cenários, Flávio aparece na liderança. No primeiro turno, ele tem 39% contra 32% do petista. Nenhum outro candidato chega a atingir dois dígitos nas intenções de votos.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 39%
- Lula (PT): 32%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Pablo Marçal (PRTB): 5%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS / NR: 3%
Segundo turno
No segundo turno, a liderança também é de Flávio Bolsonaro. Ele sobe 11 pontos percentuais, chegando a 50% das intenções de votos, enquanto Lula cresce 12 pontos, ficando com 44%.
- Flávio Bolsonaro (PL): 50%
- Lula (PT): 44%
- Nulo/Branco: 3%
- Não Sabe / Não Respondeu: 3%
Rejeições
O cenário reflete as rejeições altas dos dois candidatos, com Lula atingindo 53%, e Flávio, 49%.
- Lula (PT): 53%
- Flávio Bolsonaro (PL): 49%
- Pablo Marçal (PRTB): 40%
- Renan Santos (Missão): 38%
- Ronaldo Caiado (PSD): 37%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 35%
- Zema (Novo): 35%
- Samara (UP): 34%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 30%
- Hertz Dias (PSTU): 27%
- Edmilson Costa (PCB): 27%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%
- Clariana Barão (DC): 27%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
O governo Lula na visão dos paulistas
O resultado é um reflexo ainda da má avaliação do governo Lula entre os paulistas, sendo desaprovado por 55% dos entrevistados.
Aprovação:
- Aprova: 42%
- Desaprova: 55%
- NS / NR: 3%
Avaliação:
- Ótimo/Bom: 25%
- Regular: 35%
- Ruim/Péssimo: 39%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09111/2026.