A disputa entre Lula e Flávio no maior colégio do país, segundo nova pesquisa do Real Time Big Data

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Nova pesquisa Real Time Big Data em São Paulo aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula no primeiro e segundo turnos. O levantamento, com margem de erro de 2 pontos, revela cenários eleitorais e a avaliação do governo Lula no maior colégio eleitoral do país, destacando as rejeições dos principais candidatos.

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A disputa eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no maior colégio do país, o estado de São Paulo, que tem 34,1 milhões de pessoas aptas a votar em outubro, representando 21,4% do eleitorado nacional, foi medida em nova pesquisa do Real Time Big Data que foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores dos estado entre os dias 9 e 12 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança de 95%.

Em todos os cenários, Flávio aparece na liderança. No primeiro turno, ele tem 39% contra 32% do petista. Nenhum outro candidato chega a atingir dois dígitos nas intenções de votos.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL): 39%

Lula (PT): 32%

Renan Santos (Missão): 6%

Pablo Marçal (PRTB): 5%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS / NR: 3%

Segundo turno

No segundo turno, a liderança também é de Flávio Bolsonaro. Ele sobe 11 pontos percentuais, chegando a 50% das intenções de votos, enquanto Lula cresce 12 pontos, ficando com 44%.

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 44%

Nulo/Branco: 3%

Não Sabe / Não Respondeu: 3%

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Rejeições

O cenário reflete as rejeições altas dos dois candidatos, com Lula atingindo 53%, e Flávio, 49%.

Lula (PT): 53%

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Pablo Marçal (PRTB): 40%

Renan Santos (Missão): 38%

Ronaldo Caiado (PSD): 37%

Rui Costa Pimenta (PCO): 35%

Zema (Novo): 35%

Samara (UP): 34%

Escritor Augusto Cury (Avante): 30%

Hertz Dias (PSTU): 27%

Edmilson Costa (PCB): 27%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%

Clariana Barão (DC): 27%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS / NR: 1%

O governo Lula na visão dos paulistas

O resultado é um reflexo ainda da má avaliação do governo Lula entre os paulistas, sendo desaprovado por 55% dos entrevistados.

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Aprovação:

Aprova: 42%

Desaprova: 55%

NS / NR: 3%

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Avaliação:

Ótimo/Bom: 25%

Regular: 35%

Ruim/Péssimo: 39%

NS / NR: 1%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09111/2026.

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