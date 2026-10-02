Pesquisa mostra disputa entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do país a dois dias da eleição

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 2, mostra como estão as intenções de voto para presidente da República entre os eleitores do estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil. No recorte dos votos válidos (excluídos os brancos e os nulos), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) continuam tecnicamente empatados.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 41% das intenções de voto contra 40% do petista — como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico. Aparecem na sequência Augusto Cury (Avante), com 5%; Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), ambos com 4%; e Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP), com 1% cada.

No recorte com os votos totais, houve um crescimento de cinco pontos percentuais nas intenções de voto em Lula desde a pesquisa anterior do instituto, divulgada no último dia 24. O petista subiu de 33% para 38%, enquanto Flávio oscilou de 38% para 39%. Depois dos dois primeiros colocados, aparecem Cury com 5%, Caiado e Renan com 4% cada um, Zema e Martins com 1%. Brancos e nulos são 4% e os que não souberam ou não quiseram responder são 2%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

A pesquisa também testou como seria um segundo turno entre Lula e Flávio entre os eleitores do estado de São Paulo — e Lula cresceu também nessa situação. O filho do ex-presidente ainda aparece numericamente à frente, mas oscilou um ponto para baixo (de 49% para 48%), enquanto o petista subiu quatro (de 41% para 45%). Eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam 7%, enquanto os indecisos são 1%.

Sobre a pesquisa

O levantamento desta sexta-feira ouviu 1. 610 eleitores entre os dias 28 e 30 de setembro deste ano. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.