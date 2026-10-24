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Política

A disputa entre Flávio x Lula na capital federal, segundo pesquisa AtlasIntel na véspera do segundo turno

Levantamento também revela diferenças por gênero, religião e voto no primeiro turno

Por Da Redação 24 out 2026, 19h54
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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A disputa entre Flávio x Lula na capital federal, segundo pesquisa AtlasIntel na véspera do segundo turno Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro aparece com 56,9% dos votos válidos e Lula, com 43,1%, no Distrito Federal, segundo nova pesquisa AtlasIntel sobre o segundo turno da eleição presidencial, divulgada neste sábado, 24. A diferença entre os dois candidatos é de 13,8 pontos percentuais.

O levantamento ouviu 1.807 eleitores do Distrito Federal entre os dias 18 e 23 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Como fica a disputa nos votos totais?

Considerando todos os entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 55,7% das intenções de voto e Lula, 42,1%. Outros 2,2% declaram voto branco, nulo ou dizem não saber em quem votar.

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Quando essas respostas são excluídas do cálculo, os percentuais passam para 56,9% para Flávio e 43,1% para Lula.

Como homens e mulheres se dividem?

O recorte por gênero mostra uma diferença relevante entre os dois grupos. Entre os homens, Flávio registra 62,9%, enquanto Lula aparece com 36,2%. Entre as mulheres, a disputa é mais próxima, com Flávio numericamente à frente e Lula com percentual maior do que o registrado entre os homens.

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Os dados mostram que a vantagem de Flávio no conjunto do Distrito Federal é mais acentuada no eleitorado masculino.

Onde Lula tem seu melhor desempenho por idade?

O levantamento mostra uma divisão importante entre os eleitores mais jovens. Na faixa de 16 a 24 anos, Lula registra 52,6% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 41,2%.

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Nas faixas etárias seguintes, o cenário se inverte, com Flávio aparecendo numericamente à frente. Entre os eleitores de 25 a 34 anos, por exemplo, o senador registra 54,6%.

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Como católicos e evangélicos se dividem?

Entre os católicos, Flávio registra 58,5% e Lula, 40,4%. A diferença aumenta entre os evangélicos: Flávio aparece com 81,3%, enquanto Lula tem 15,8%.

Entre os entrevistados de outras religiões, Lula registra percentual numericamente superior ao de Flávio. Entre os que se declaram sem religião, a disputa aparece mais equilibrada, com Lula ligeiramente à frente.

Como está a disputa nas diferentes regiões do DF?

A AtlasIntel também divide o Distrito Federal em sete áreas: Central, Centro-Sul, Sudoeste, Oeste, Norte, Sul e Leste. Os resultados mostram variações importantes entre elas, com a vantagem estadual de Flávio não se reproduzindo na mesma intensidade em todos os territórios.

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Em algumas regiões, a disputa aparece mais equilibrada, enquanto em outras a distância entre os dois candidatos é maior. Como os recortes territoriais têm bases menores do que a amostra total, os números devem ser interpretados com cautela.

Para onde foram os votos do primeiro turno?

O cruzamento com o primeiro turno mostra forte retenção dos votos dos dois candidatos. Entre quem declara ter votado em Flávio Bolsonaro na primeira etapa, 98,8% dizem que permanecerão com ele no segundo turno. Entre os eleitores de Lula, 99,3% afirmam que continuarão com o presidente.

Entre os eleitores dos candidatos derrotados, os percentuais se distribuem de maneira diferente. Flávio registra vantagem entre quem votou em Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Renan Santos, embora esses grupos tenham bases menores e devam ser analisados com cautela.

Como o voto para governador se relaciona com a disputa presidencial?

A pesquisa também cruza a escolha presidencial com o voto para o governo do Distrito Federal. Entre os eleitores de Celina Leão, Flávio Bolsonaro concentra ampla maioria das intenções de voto. Já entre os eleitores de Leandro Grass, Lula registra percentual significativamente maior.

O cruzamento mostra associação entre as escolhas nas duas disputas, mas não permite concluir que a preferência por um candidato ao governo determine o voto presidencial.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.807 eleitores do Distrito Federal entre 18 e 23 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números DF-08658/2026 e BR-00957/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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