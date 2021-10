A disputa do Centrão pelo passe de Bolsonaro

A disputa para filiar o presidente Jair Bolsonaro a um partido está causando desconforto entre caciques do Centrão. Integrantes do bloco, que reúne congressistas de PP, PL, PTB e Republicanos, afirmam que o chefe do Executivo já bateu o martelo para voltar ao PP, legenda que integrou por mais de uma década. Apesar disso, Bolsonaro deu sinais de interesse a diferentes grupos nesta semana e reacendeu as discussões sobre o tema.

A crise provocada com a debandada de parte da equipe econômica na sexta-feira, 22, intensificou as conversas entre o presidente da República e as lideranças do Centrão. No domingo, 24, Bolsonaro conversou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e deu aval para que ele divulgasse um vídeo oficializando o convite para ingressar na legenda. Na segunda-feira, depois que o vídeo circulou, Flávio publicou um agradecimento em rede social e disse que continua esperando a decisão do pai “sobre nosso futuro partidário, que também pode passar pelo PP”. À noite, o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) e o presidente da Câmara, Arthur Lira, foram ao Planalto para conversar com o presidente sobre a filiação. Aliados relatam que a reunião terminou por volta de 23h, com o grupo batendo o martelo com a migração de Bolsonaro para o partido. O presidente pediu autonomia para definir algumas candidaturas, como a do ministro Tarcísio de Freitas para o Senado ou governo em São Paulo.

Na manhã de terça, antes da sessão prevista para votar a PEC do Precatórios na Câmara, Costa Neto foi à residência oficial conversar com Lira sobre a filiação de Bolsonaro. Aliados relatam que o presidente do PL ficou irritado pela exposição com o convite sendo que a opção pelo PP estava praticamente definida.

Na quarta-feira, 27, a presidente em exercício do PTB, Graciela Nienov, disse que o partido lamentava a posição de Bolsonaro em relação à sua filiação. Roberto Jefferson, presidente afastado da legenda, articulou durante meses a filiação do chefe do Executivo. Ele está preso em Bangu 8 há mais de 70 dias, e pessoas próximas afirmam que o cacique do PTB não imaginava ficar detido por tanto tempo e se sente abandonado pelo Planalto.

Graciela também reclamou do vazamento de uma carta que Jefferson escreveu para integrantes do partido, na qual critica Bolsonaro e Flávio. Ela diz que Jefferson não indicou romper com Bolsonaro, mas que ele “não pode ir para o PP porque metade do partido é de esquerda” e as lideranças do Nordeste estão fechadas com o PT. E que Bolsonaro tampouco deveria ir para o PL porque “o presidente [Costa Neto] foi um dos envolvidos no mensalão, que organizou”. Graciela disse ainda que Jefferson está magoado por ver que o presidente “está indo para um partido que faz parte do sistema”.

Bolsonaro estuda o melhor momento para se filiar. A decisão deve ser tomara ainda em 2021 para que os deputados consigam analisar os arranjos locais para os palanques de 2022. O entorno do presidente considera ideal fazer o anúncio na época da homologação da fusão de PSL e DEM pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quando o União Brasil for oficialmente criado, a Justiça eleitoral vai abrir prazo para os políticos de ambas as legendas mudarem de partido, caso queiram. Parlamentares calculam que ao menos 25 deputados do PSL devem seguir Bolsonaro na nova agremiação.