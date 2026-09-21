A disputa de JHC e Renan Filho pelo governo de Alagoas, segundo Paraná Pesquisas

Ler Resumo





Pesquisa Paraná Pesquisas mostra JHC (PSDB) liderando com folga a corrida pelo governo de Alagoas em todos os cenários. No primeiro turno, ele atinge 48,6% das intenções, contra 41,6% de Renan Filho (MDB). O levantamento também avalia a boa aprovação da gestão atual de Paulo Dantas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), lidera todos os cenários para eleição ao governo de Alagoas neste ano, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na manhã desta segunda-feira, 21. Para chegar ao resultado, foram ouvidos 1.400 eleitores de 56 municípios do estado entre os dias 18 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de 2,7 pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, JHC tem 48,6% das intenções de voto, deixando o ex-ministro Renan Filho (MDB) em segundo lugar, com 41,6%. Em um retrato de segundo turno, que é improvável que ocorra, ele vai a 49,6%, mantendo a liderança. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

JHC: 48,6%

Renan Filho: 41,6%

Lenilda Luna: 0,6%

Márcio Jambo: 0,6%

Não sabe/ Não opinou: 3,6%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,8%

No comparativo temporal, tem-se que JHC vem seguindo uma tendência de alta, tendo subido quase três pontos, exatamente dentro da margem de erro de 2,7 pontos, enquanto Renan Filho teria oscilado 0,6 pontos para cima.

Continua após a publicidade

Segundo turno

JHC: 49,6%

Renan Filho: 43,2%

Não sabe/ Não opinou: 2,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,4%

O governo de Paulo Dantas na visão dos alagoanos

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre o atual governo de Paulo Dantas (MDB), que é ligado a Renan Filho e seu pai, o senador Renan Calheiros (MDB), obtendo que a gestão é majoritariamente bem aprovada pela população do estado.

Avaliação

Continua após a publicidade

Ótima: 9,6%

Boa: 27,6%

Regular: 30,8%

Ruim: 6,7%

Péssima: 23,5%

Não sabe/ não opinou: 1,8%

Aprovação

Aprova: 53,9%

Desaprova: 42,4%

Não sabe/ não opinou: 3,8%

Continua após a publicidade

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-05775/2026.