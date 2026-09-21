A disputa de JHC e Renan Filho pelo governo de Alagoas, segundo Paraná Pesquisas
Tucano assume liderança nos dois turnos contra cacique ligado ao atual governo de Paulo Dantas
O ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), lidera todos os cenários para eleição ao governo de Alagoas neste ano, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na manhã desta segunda-feira, 21. Para chegar ao resultado, foram ouvidos 1.400 eleitores de 56 municípios do estado entre os dias 18 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de 2,7 pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, JHC tem 48,6% das intenções de voto, deixando o ex-ministro Renan Filho (MDB) em segundo lugar, com 41,6%. Em um retrato de segundo turno, que é improvável que ocorra, ele vai a 49,6%, mantendo a liderança. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- JHC: 48,6%
- Renan Filho: 41,6%
- Lenilda Luna: 0,6%
- Márcio Jambo: 0,6%
- Não sabe/ Não opinou: 3,6%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,8%
No comparativo temporal, tem-se que JHC vem seguindo uma tendência de alta, tendo subido quase três pontos, exatamente dentro da margem de erro de 2,7 pontos, enquanto Renan Filho teria oscilado 0,6 pontos para cima.
Segundo turno
- JHC: 49,6%
- Renan Filho: 43,2%
- Não sabe/ Não opinou: 2,9%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,4%
O governo de Paulo Dantas na visão dos alagoanos
A pesquisa também questionou os entrevistados sobre o atual governo de Paulo Dantas (MDB), que é ligado a Renan Filho e seu pai, o senador Renan Calheiros (MDB), obtendo que a gestão é majoritariamente bem aprovada pela população do estado.
Avaliação
- Ótima: 9,6%
- Boa: 27,6%
- Regular: 30,8%
- Ruim: 6,7%
- Péssima: 23,5%
- Não sabe/ não opinou: 1,8%
Aprovação
- Aprova: 53,9%
- Desaprova: 42,4%
- Não sabe/ não opinou: 3,8%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-05775/2026.