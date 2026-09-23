A disputa acirrada ao Senado em Minas Gerais, segundo nova pesquisa da Quaest
Quatro candidatos empatam tecnicamente na liderança
Uma nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra um cenário de estabilidade na disputa para o Senado em Minas Gerais, com um empate técnico quádruplo na liderança.
Marília Campos (PT), Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Domingos Sávio (PL) aparecem no mesmo patamar dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com intenções de voto que variam de 10% a 13%. Marcelo Aro (PP), com 9%, empata com Aécio, Viana e Sávio, mas não com Marília.
Na comparação com a última rodada, de 8 de setembro, todas as movimentações aconteceram dentro da margem de erro.
Veja a pesquisa para o Senado em Minas Gerais:
- Marília Campos (PT): 13% (eram 13% em 8 de setembro)
- Aécio Neves (PSDB): 10% (eram 10%)
- Carlos Viana (PSD): 10% (eram 8%)
- Domingos Sávio (PL): 10% (eram 6%)
- Marcelo Aro (PP): 6% (eram 4%)
- Áurea Carolina (PSOL): 3% (eram 2%)
- Marco Antônio Superman (Novo): 1% (era 1%)
- Ana Luiza do MLB (UP): 1% (era 1%)
- Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)
- Fidélis Alcântara (UP): 1% (era 1%)
- Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 1%)
- Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 1%)
- Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 1%)
- Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)
- Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
- Indecisos: 29% (eram 29%)
- Branco/ Nulo/ Não vai votar: 15% (eram 21%)
Sobre a pesquisa
A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02456/2026.