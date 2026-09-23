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Política

A disputa acirrada ao Senado em Minas Gerais, segundo nova pesquisa da Quaest

Quatro candidatos empatam tecnicamente na liderança

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 18h18 | Atualizado em 23 set 2026, 19h53
Quatro políticos brasileiros em close-up, da esquerda para a direita: uma mulher de óculos e brincos grandes, um homem de terno cinza e gravata vermelha segurando papéis, um homem de terno azul e gravata roxa gesticulando, e um homem de terno azul e gravata listrada falando em um microfone
Marília Campos, Aécio Neves, Carlos Viana e Domingos Sávio: candidatos ao Senado em Minas Gerais (ALMG; Bruno Spada/Câmara dos Deputados; Carlos Moura/Agência Senado e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/.)
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Uma nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra um cenário de estabilidade na disputa para o Senado em Minas Gerais, com um empate técnico quádruplo na liderança.

Marília Campos (PT), Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Domingos Sávio (PL) aparecem no mesmo patamar dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com intenções de voto que variam de 10% a 13%. Marcelo Aro (PP), com 9%, empata com Aécio, Viana e Sávio, mas não com Marília.

Na comparação com a última rodada, de 8 de setembro, todas as movimentações aconteceram dentro da margem de erro.

Veja a pesquisa para o Senado em Minas Gerais:

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  • Marília Campos (PT): 13% (eram 13% em 8 de setembro)
  • Aécio Neves (PSDB): 10% (eram 10%)
  • Carlos Viana (PSD): 10% (eram 8%)
  • Domingos Sávio (PL): 10% (eram 6%)
  • Marcelo Aro (PP): 6% (eram 4%)
  • Áurea Carolina (PSOL): 3% (eram 2%)
  • Marco Antônio Superman (Novo): 1% (era 1%)
  • Ana Luiza do MLB (UP): 1% (era 1%)
  • Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)
  • Fidélis Alcântara (UP): 1% (era 1%)
  • Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 1%)
  • Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 1%)
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 1%)
  • Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
  • Indecisos: 29% (eram 29%)
  • Branco/ Nulo/ Não vai votar: 15% (eram 21%)

Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02456/2026.

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