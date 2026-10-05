A disparidade entre PT e PL em eleição para deputado estadual no Rio; veja lista completa

O cenário da composição da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) foi definido na noite de domingo, 4, com 70 deputados estaduais eleitos. No primeiro lugar do ranking, Índia Armelau (PL) recebeu 246.504 votos — um resultado que mostra a influência do PL, que agora detém a maior bancada no legislativo fluminense, com 21 cadeiras, quatro a mais em comparação a 2022. Ela é seguida por Márcio Canella (União), que arrematou 197.178, e por Renata Souza (PSOL), com 176.871.

Atrás do PL, PT e PSD empataram no número de candidatos eleitos: nove. O PCdoB, Novo, PSDB, Agir, PRD, DC tiveram os desempenhos mais minguados, com um deputado cada. Veja quem ocupará as 70 cadeiras da Alerj, entre nomes conhecidos e estreantes. A distribuição já considera o quociente eleitoral, a contagem dos votos de partidos e federações e a distribuição das sobras pelas regras vigentes.

Índia Armelau (PL) — 248.504 Márcio Canella (União) — 197.178 Renata Souza (PSOL) — 176.871 Dani Balbi (PCdoB) — 169.474 Guilherme Delaroli (PL) — 166.374 Rosenverg Reis (MDB) — 139.866 Elika Takimoto (PT) — 135.271 Anderson Moraes (PL) — 129.325 Costenaro (Novo) — 121.780 Dra. Gabriela (PL) — 96.267 Flavio Serafini (PSOL) — 95.666 Felipinho Ravis (PP) — 93.606 Alan Lopes (PL) — 93.396 João Pires (PSD) — 90.195 Verônica Lima (PT) — 85.421 Alexandre Isquierdo Malafaia (PL) — 83.461 Fernanda Neves (PDT) — 83.326 Rafael Nobre (União) — 76.706 Jair Bittencourt (PL) — 73.722 Léo Vieira Filho (PSDB) — 72.939 André Ceciliano (PT) — 70.628 Nelsinho Ruas (PL) — 70.552 Bruno Dauaire (União) — 69.119 Marina do MST (PT) — 66.167 Rodrigo Medeiros (PL) — 65.530 André Correa (PSD) — 65.188 Carlinhos BNH (PP) — 61.724 Felipe Pampolha (PP) — 61.589 Jorge Felippe Neto (PL) — 58.508 Delegado Carlos Augusto (PL) — 58.142 Marcelo Dino (PL) — 57.982 Librelon (Republicanos) — 57.409 Dr. Pedro Ricardo (PL) — 57.354 Delegado Bernardo Leal (PP) — 57.254 Claudio Caiado (PSD) — 56.936 Gustavo Tutuca (PP) — 56.334 Renato Miranda (PL) — 56.329 Dani Monteiro (PSOL) — 55.227 Guilherme Schleder (PSD) — 54.760 Munir Neto (Solidariedade) — 52.808 Julio Rocha (Agir) — 51.609 Allyson Elias (PT) — 51.145 Márcio Gualberto (PL) — 50.804 Chico Machado (PL) — 50.664 Vinícius Cozzolino (PSD) — 49.353 Leandro (Republicanos) — 49.013 Tia Ju (Republicanos) — 47.302 Coronel Menezes (PL) — 46.700 Rafael Picciani (União) — 46.686 Giovani Ratinho (MDB) — 46.380 Luciana Boiteux (PSOL) — 44.928 Leonel de Esquerda (PT) — 44.597 Giselle Monteiro (PL) — 44.532 Luiz Paulo (PSD) — 43.720 Serginho (PDT) — 43.664 Ana Paula Mendes (PSD) — 43.356 Yuri Moura (PSOL) — 43.336 Zeidan (PT) — 43.115 Poubel Filho (PL) — 42.871 Daniel Marques (PL) — 42.768 Adilson Pires (PT) — 42.467 Felipe Tropa (PL) — 41.293 Carla Machado (PSD) — 39.208 Vantoil Martins (PSB) — 39.179 Soldado Tobias (PRD) — 37.969 Joyce Trindade (PSD) — 37.088 Arthur Monteiro (Solidariedade) — 35.844 Jari (PSB) — 34.199 Raone Ferreira (PT) — 28.377 Carlos Russo (DC) — 27.447