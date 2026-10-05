A disparidade entre PT e PL em eleição para deputado estadual no Rio; veja lista completa
Índia Armelau (PL) recebeu maior número de votos, seguida por Márcio Canella (União) e Renata Souza (PSOL)
O cenário da composição da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) foi definido na noite de domingo, 4, com 70 deputados estaduais eleitos. No primeiro lugar do ranking, Índia Armelau (PL) recebeu 246.504 votos — um resultado que mostra a influência do PL, que agora detém a maior bancada no legislativo fluminense, com 21 cadeiras, quatro a mais em comparação a 2022. Ela é seguida por Márcio Canella (União), que arrematou 197.178, e por Renata Souza (PSOL), com 176.871.
Atrás do PL, PT e PSD empataram no número de candidatos eleitos: nove. O PCdoB, Novo, PSDB, Agir, PRD, DC tiveram os desempenhos mais minguados, com um deputado cada. Veja quem ocupará as 70 cadeiras da Alerj, entre nomes conhecidos e estreantes. A distribuição já considera o quociente eleitoral, a contagem dos votos de partidos e federações e a distribuição das sobras pelas regras vigentes.
- Índia Armelau (PL) — 248.504
- Márcio Canella (União) — 197.178
- Renata Souza (PSOL) — 176.871
- Dani Balbi (PCdoB) — 169.474
- Guilherme Delaroli (PL) — 166.374
- Rosenverg Reis (MDB) — 139.866
- Elika Takimoto (PT) — 135.271
- Anderson Moraes (PL) — 129.325
- Costenaro (Novo) — 121.780
- Dra. Gabriela (PL) — 96.267
- Flavio Serafini (PSOL) — 95.666
- Felipinho Ravis (PP) — 93.606
- Alan Lopes (PL) — 93.396
- João Pires (PSD) — 90.195
- Verônica Lima (PT) — 85.421
- Alexandre Isquierdo Malafaia (PL) — 83.461
- Fernanda Neves (PDT) — 83.326
- Rafael Nobre (União) — 76.706
- Jair Bittencourt (PL) — 73.722
- Léo Vieira Filho (PSDB) — 72.939
- André Ceciliano (PT) — 70.628
- Nelsinho Ruas (PL) — 70.552
- Bruno Dauaire (União) — 69.119
- Marina do MST (PT) — 66.167
- Rodrigo Medeiros (PL) — 65.530
- André Correa (PSD) — 65.188
- Carlinhos BNH (PP) — 61.724
- Felipe Pampolha (PP) — 61.589
- Jorge Felippe Neto (PL) — 58.508
- Delegado Carlos Augusto (PL) — 58.142
- Marcelo Dino (PL) — 57.982
- Librelon (Republicanos) — 57.409
- Dr. Pedro Ricardo (PL) — 57.354
- Delegado Bernardo Leal (PP) — 57.254
- Claudio Caiado (PSD) — 56.936
- Gustavo Tutuca (PP) — 56.334
- Renato Miranda (PL) — 56.329
- Dani Monteiro (PSOL) — 55.227
- Guilherme Schleder (PSD) — 54.760
- Munir Neto (Solidariedade) — 52.808
- Julio Rocha (Agir) — 51.609
- Allyson Elias (PT) — 51.145
- Márcio Gualberto (PL) — 50.804
- Chico Machado (PL) — 50.664
- Vinícius Cozzolino (PSD) — 49.353
- Leandro (Republicanos) — 49.013
- Tia Ju (Republicanos) — 47.302
- Coronel Menezes (PL) — 46.700
- Rafael Picciani (União) — 46.686
- Giovani Ratinho (MDB) — 46.380
- Luciana Boiteux (PSOL) — 44.928
- Leonel de Esquerda (PT) — 44.597
- Giselle Monteiro (PL) — 44.532
- Luiz Paulo (PSD) — 43.720
- Serginho (PDT) — 43.664
- Ana Paula Mendes (PSD) — 43.356
- Yuri Moura (PSOL) — 43.336
- Zeidan (PT) — 43.115
- Poubel Filho (PL) — 42.871
- Daniel Marques (PL) — 42.768
- Adilson Pires (PT) — 42.467
- Felipe Tropa (PL) — 41.293
- Carla Machado (PSD) — 39.208
- Vantoil Martins (PSB) — 39.179
- Soldado Tobias (PRD) — 37.969
- Joyce Trindade (PSD) — 37.088
- Arthur Monteiro (Solidariedade) — 35.844
- Jari (PSB) — 34.199
- Raone Ferreira (PT) — 28.377
- Carlos Russo (DC) — 27.447