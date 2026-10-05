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Política

A disparidade entre PT e PL em eleição para deputado estadual no Rio; veja lista completa

Índia Armelau (PL) recebeu maior número de votos, seguida por Márcio Canella (União) e Renata Souza (PSOL)

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 08h59
Plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro: deputados esperam mais ações da PF
Plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro: campanha ainda nem começou, mas já há disputa pela cadeira de presidente (Reprodução/VEJA)
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O cenário da composição da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) foi definido na noite de domingo, 4, com 70 deputados estaduais eleitos. No primeiro lugar do ranking, Índia Armelau (PL) recebeu 246.504 votos — um resultado que mostra a influência do PL, que agora detém a maior bancada no legislativo fluminense, com 21 cadeiras, quatro a mais em comparação a 2022. Ela é seguida por Márcio Canella (União), que arrematou 197.178, e por Renata Souza (PSOL), com 176.871.

Atrás do PL, PT e PSD empataram no número de candidatos eleitos: nove. O PCdoB, Novo, PSDB, Agir, PRD, DC tiveram os desempenhos mais minguados, com um deputado cada. Veja quem ocupará as 70 cadeiras da Alerj, entre nomes conhecidos e estreantes. A distribuição já considera o quociente eleitoral, a contagem dos votos de partidos e federações e a distribuição das sobras pelas regras vigentes.

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  1. Índia Armelau (PL) — 248.504
  2. Márcio Canella (União) — 197.178
  3. Renata Souza (PSOL) — 176.871
  4. Dani Balbi (PCdoB) — 169.474
  5. Guilherme Delaroli (PL) — 166.374
  6. Rosenverg Reis (MDB) — 139.866
  7. Elika Takimoto (PT) — 135.271
  8. Anderson Moraes (PL) — 129.325
  9. Costenaro (Novo) — 121.780
  10. Dra. Gabriela (PL) — 96.267
  11. Flavio Serafini (PSOL) — 95.666
  12. Felipinho Ravis (PP) — 93.606
  13. Alan Lopes (PL) — 93.396
  14. João Pires (PSD) — 90.195
  15. Verônica Lima (PT) — 85.421
  16. Alexandre Isquierdo Malafaia (PL) — 83.461
  17. Fernanda Neves (PDT) — 83.326
  18. Rafael Nobre (União) — 76.706
  19. Jair Bittencourt (PL) — 73.722
  20. Léo Vieira Filho (PSDB) — 72.939
  21. André Ceciliano (PT) — 70.628
  22. Nelsinho Ruas (PL) — 70.552
  23. Bruno Dauaire (União) — 69.119
  24. Marina do MST (PT) — 66.167
  25. Rodrigo Medeiros (PL) — 65.530
  26. André Correa (PSD) — 65.188
  27. Carlinhos BNH (PP) — 61.724
  28. Felipe Pampolha (PP) — 61.589
  29. Jorge Felippe Neto (PL) — 58.508
  30. Delegado Carlos Augusto (PL) — 58.142
  31. Marcelo Dino (PL) — 57.982
  32. Librelon (Republicanos) — 57.409
  33. Dr. Pedro Ricardo (PL) — 57.354
  34. Delegado Bernardo Leal (PP) — 57.254
  35. Claudio Caiado (PSD) — 56.936
  36. Gustavo Tutuca (PP) — 56.334
  37. Renato Miranda (PL) — 56.329
  38. Dani Monteiro (PSOL) — 55.227
  39. Guilherme Schleder (PSD) — 54.760
  40. Munir Neto (Solidariedade) — 52.808
  41. Julio Rocha (Agir) — 51.609
  42. Allyson Elias (PT) — 51.145
  43. Márcio Gualberto (PL) — 50.804
  44. Chico Machado (PL) — 50.664
  45. Vinícius Cozzolino (PSD) — 49.353
  46. Leandro (Republicanos) — 49.013
  47. Tia Ju (Republicanos) — 47.302
  48. Coronel Menezes (PL) — 46.700
  49. Rafael Picciani (União) — 46.686
  50. Giovani Ratinho (MDB) — 46.380
  51. Luciana Boiteux (PSOL) — 44.928
  52. Leonel de Esquerda (PT) — 44.597
  53. Giselle Monteiro (PL) — 44.532
  54. Luiz Paulo (PSD) — 43.720
  55. Serginho (PDT) — 43.664
  56. Ana Paula Mendes (PSD) — 43.356
  57. Yuri Moura (PSOL) — 43.336
  58. Zeidan (PT) — 43.115
  59. Poubel Filho (PL) — 42.871
  60. Daniel Marques (PL) — 42.768
  61. Adilson Pires (PT) — 42.467
  62. Felipe Tropa (PL) — 41.293
  63. Carla Machado (PSD) — 39.208
  64. Vantoil Martins (PSB) — 39.179
  65. Soldado Tobias (PRD) — 37.969
  66. Joyce Trindade (PSD) — 37.088
  67. Arthur Monteiro (Solidariedade) — 35.844
  68. Jari (PSB) — 34.199
  69. Raone Ferreira (PT) — 28.377
  70. Carlos Russo (DC) — 27.447
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