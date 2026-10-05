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Política

A disparada no impulsionamento de posts por Flávio Bolsonaro na reta final do primeiro turno

Candidato do PL gastou R$ 6 milhões com patrocínio de publicações na última semana, o equivalente a 90% de toda a campanha

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 14h01
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa azul, sorri amplamente mostrando os dentes, em meio a uma multidão desfocada. Ele olha para a esquerda, com luz suave iluminando seu rosto.
O candidato Flávio Bolsonaro faz declaração após avançar para o segundo turno das eleições (Joédson Alves/Agência Brasil)
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A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) concentrou na reta final da campanha as suas despesas em impulsionamento nas redes sociais.

Nos últimos sete dias, Flávio foi o candidato que mais gastou na Biblioteca de Anúncios da Meta, controladora do Instagram, do Facebook e do Threads: 6,1 milhões de reais nesse período.

No mesmo intervalo, por exemplo, Lula (PT) desembolsou 3,7 milhões.

A diferença entre as duas campanhas, contudo, foi a concentração de gastos do PL.

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Os patrocínios de publicações da última semana corresponderam a 83% do que Flávio gastou em toda a disputa (6,8 milhões).

Lula, por outro lado, direcionou 9,3 milhões para essa área nos últimos três meses.

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