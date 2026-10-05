A disparada no impulsionamento de posts por Flávio Bolsonaro na reta final do primeiro turno
Candidato do PL gastou R$ 6 milhões com patrocínio de publicações na última semana, o equivalente a 90% de toda a campanha
A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) concentrou na reta final da campanha as suas despesas em impulsionamento nas redes sociais.
Nos últimos sete dias, Flávio foi o candidato que mais gastou na Biblioteca de Anúncios da Meta, controladora do Instagram, do Facebook e do Threads: 6,1 milhões de reais nesse período.
No mesmo intervalo, por exemplo, Lula (PT) desembolsou 3,7 milhões.
A diferença entre as duas campanhas, contudo, foi a concentração de gastos do PL.
Os patrocínios de publicações da última semana corresponderam a 83% do que Flávio gastou em toda a disputa (6,8 milhões).
Lula, por outro lado, direcionou 9,3 milhões para essa área nos últimos três meses.