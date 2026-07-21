A disparada de Renan, o alerta para Zema e outras movimentações na pesquisa Real Time Big Data

A nova pesquisa do Real Time Big Data, analisada no VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, trouxe uma mudança que chamou a atenção do próprio instituto: o avanço de Renan Santos na disputa presidencial. Com 9% das intenções de voto no primeiro turno, ele aparece à frente do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que registra 7%, e amplia espaço entre os nomes que disputam o eleitorado de direita. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Para o diretor-executivo do Real Time Big Data, Lucas Thut Sahd, o crescimento está ligado à estratégia de Renan de se apresentar como uma alternativa à polarização entre Lula e Bolsonaro. Enquanto outros pré-candidatos buscam diretamente o eleitor conservador, ele tenta ocupar um espaço próprio, criticando os dois polos da disputa.

O avanço de Renan acende um sinal de alerta para Zema?

Na avaliação de Lucas Thut Sahd, o crescimento de Renan ocorre paralelamente à perda de espaço de Romeu Zema. Segundo ele, a pesquisa mostra uma redistribuição das preferências entre os candidatos da direita.

“O Zema parece estar perdendo tração nessa disputa de candidaturas mais à direita”, afirmou. Para o diretor do instituto, Caiado ganha parte desse eleitorado, enquanto Renan passa a ocupar um nicho distinto ao criticar simultaneamente Lula e Bolsonaro, estratégia que, segundo ele, vem mostrando resultados.

Flávio Bolsonaro interrompe a sequência de queda?

Outra movimentação observada pelo levantamento foi a recuperação de Flávio Bolsonaro no cenário de segundo turno. O senador aparece com 42% das intenções de voto, contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, resultado que configura empate técnico dentro da margem de erro.

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Embora a alta de dois pontos esteja dentro da oscilação estatística, Lucas Thut Sahd considera que ela tem significado político. “Eu acho que indica, sim, pelo menos que a crise foi estancada nesse momento”, afirmou. Segundo ele, o senador interrompe uma sequência de perdas registrada em pesquisas anteriores e volta a aparecer em um cenário competitivo.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Lula mantém a liderança, mas disputa segue aberta?

No primeiro turno, Lula lidera com 40% das intenções de voto, sete pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que soma 33%. A diferença é a mesma registrada na rodada anterior do levantamento, indicando estabilidade no desempenho do presidente.

No segundo turno, porém, a distância diminui. Além dos 45% para Lula e 42% para Flávio Bolsonaro, a pesquisa registra 8% de votos nulos ou brancos e 5% de eleitores indecisos ou que preferiram não responder.

O Sudeste pode decidir a eleição?

Outro destaque apontado por Lucas Thut Sahd é o equilíbrio da disputa no Sudeste. Enquanto Lula mantém ampla vantagem no Nordeste e Flávio Bolsonaro lidera no Sul, os dois aparecem empatados na região que concentra o maior eleitorado do país.

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Segundo o diretor do Real Time Big Data, Minas Gerais continua sendo um dos principais termômetros da eleição presidencial por sua capacidade histórica de refletir o resultado nacional. Para ele, o desempenho no Sudeste tende a ganhar ainda mais importância à medida que a campanha avança.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.