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Política

A diferença entre católicos e evangélicos na escolha por Flávio ou Lula, segundo pesquisa Meio/Ideia

Levantamento mostra comportamentos distintos entre os dois maiores grupos religiosos do país

Por Da Redação 21 out 2026, 07h55
O presidente Lula e a primeira-dama Janja participam de missa de Nossa Senhora Aparecida no Palácio da Alvorada; Flávio Bolsonaro e esposa, Fernanda, em missa para a santa na Catedral Metropolitana de Brasília
O presidente Lula e a primeira-dama Janja participam de missa de Nossa Senhora Aparecida no Palácio da Alvorada; Flávio Bolsonaro e esposa, Fernanda, em missa para a santa na Catedral Metropolitana de Brasília (Ricardo Stuckert/Campanha de Lula e Charles Vieira/Campanha de Flávio/Divulgação)
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A diferença entre católicos e evangélicos na escolha por Flávio ou Lula, segundo pesquisa Meio/Ideia Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra uma divisão acentuada do voto religioso no segundo turno da eleição presidencial. Entre os católicos, Lula aparece com 55% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 39,6%. Entre os evangélicos, o cenário se inverte: Flávio tem 69,6% e Lula, 25,9%.

Os números fazem parte do cruzamento da intenção de voto pela religião declarada pelos entrevistados. Como a margem de erro geral da pesquisa, de 2,5 pontos percentuais, vale para o conjunto da amostra e não é apresentada separadamente para esses segmentos, os resultados dos grupos devem ser lidos como os percentuais observados dentro da pesquisa.

Como votam os católicos?

Entre os entrevistados que se declaram católicos, Lula registra 55% das intenções de voto no segundo turno e Flávio Bolsonaro, 39,6%. Os demais se distribuem entre branco ou nulo e os que não sabem responder.

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Nesse grupo, portanto, o presidente aparece numericamente 15,4 pontos percentuais acima do senador. O dado mostra uma distribuição diferente da observada no conjunto do eleitorado pesquisado, em que os dois candidatos aparecem mais próximos.

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E como se dividem os evangélicos?

Entre os evangélicos, Flávio Bolsonaro registra 69,6% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 25,9%. A diferença numérica entre os dois nesse segmento é de 43,7 pontos percentuais.

O cruzamento mostra, assim, que a divisão religiosa acompanha comportamentos eleitorais bastante distintos entre católicos e evangélicos dentro da amostra da Meio/Ideia.

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O que muda de um grupo religioso para o outro?

A comparação entre os dois segmentos mostra uma inversão clara. Lula passa de 55% entre os católicos para 25,9% entre os evangélicos, enquanto Flávio vai de 39,6% entre os católicos para 69,6% entre os evangélicos.

A pesquisa, no entanto, não permite atribuir essa diferença exclusivamente à religião. O levantamento mostra a associação entre a identificação religiosa declarada e a intenção de voto, sem estabelecer relação de causa e efeito entre uma variável e outra.

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Como está a disputa no conjunto do eleitorado?

Na pesquisa Meio/Ideia, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto totais e Lula, com 46%. Branco ou nulo somam 3,4%, enquanto 2,6% não sabem responder. Nos votos válidos, os percentuais são de 51,1% para Flávio e 48,9% para Lula.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores com 16 anos ou mais por telefone entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08251/2026-BRASIL.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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