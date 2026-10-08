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Política

A diferença entre a última pesquisa Datafolha sobre Flávio x Lula e o resultado do primeiro turno

Primeiro levantamento do segundo turno será divulgado nesta quinta-feira, 8

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 16h05
Lula e Flávio Bolsonaro: pesquisa aponta segundo turno
Lula e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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A diferença entre a última pesquisa Datafolha sobre Flávio x Lula e o resultado do primeiro turno Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno da eleição presidencial de 2026 com um percentual de votos válidos cinco pontos acima do registrado na última pesquisa Datafolha antes da votação. O levantamento, divulgado na véspera da eleição, apontava o senador com 42%, atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparecia com 45%. Nas urnas, em 4 de outubro, Flávio alcançou 47,03%, enquanto Lula recebeu 45,16%, invertendo a ordem dos dois candidatos.

A diferença entre os adversários passou de três pontos percentuais a favor de Lula na pesquisa para 1,87 ponto a favor de Flávio Bolsonaro no resultado oficial. O deslocamento da distância entre os dois foi de 4,87 pontos percentuais.

O contraste entre o levantamento e a votação está principalmente no desempenho do senador. Flávio recebeu 5,03 pontos percentuais a mais do que o Datafolha havia estimado, enquanto o resultado de Lula ficou apenas 0,16 ponto acima do percentual indicado pelo instituto.

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O que a última pesquisa Datafolha mostrava?

A última rodada do Datafolha antes do primeiro turno, realizada nos dias 2 e 3 de outubro, apontava Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, embora os dois estivessem em situação de empate técnico, considerada a margem de erro de dois pontos percentuais.

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Na pesquisa, o presidente aparecia com 45% dos votos válidos, contra 42% do senador. Ronaldo Caiado (PSD) tinha 4%, Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) registravam 3% cada um, e Romeu Zema (Novo) aparecia com 1%.

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O levantamento mostrava, portanto, uma disputa apertada entre os dois primeiros colocados, com uma diferença de três pontos percentuais.

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Qual foi a diferença entre o Datafolha e as urnas?

O resultado do primeiro turno confirmou a proximidade entre os dois candidatos, mas com a ordem invertida. Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula terminou com 45,16%.

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A comparação revela que o percentual do presidente praticamente coincidiu com o registrado na última pesquisa. A diferença foi de apenas 0,16 ponto percentual.

Já Flávio Bolsonaro terminou a votação 5,03 pontos percentuais acima dos 42% que apareciam no levantamento. A diferença entre sua votação e a estimativa do instituto superou a margem de erro de dois pontos percentuais informada pelo Datafolha.

Os resultados mostram uma divergência entre a estimativa pontual da pesquisa e a votação do senador. A comparação, isoladamente, não permite determinar em que momento ocorreu uma eventual mudança nas intenções de voto nem quais fatores contribuíram para a diferença.

Como foi feita a última pesquisa Datafolha?

O levantamento foi realizado presencialmente com 4.006 eleitores em 122 municípios brasileiros, nos dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro informada pelo instituto era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.

A comparação considera os percentuais de votos válidos divulgados pelo Datafolha e os resultados oficiais do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, quando Flávio Bolsonaro e Lula garantiram participação na segunda etapa da disputa presidencial.

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