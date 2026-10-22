A diferença entre a última pesquisa Datafolha sobre Flávio x Lula antes do primeiro turno e o resultado das urnas

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A última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2026 apontou Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, mas o resultado das urnas inverteu as posições. Flávio terminou em primeiro lugar com 47,03%, enquanto Lula obteve 45,16%, configurando uma disputa acirrada que a margem de erro já previa.

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A última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2026 apontou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL), mas o resultado das urnas mostrou uma inversão nas posições. O presidente aparecia com 45% dos votos válidos, contra 42% do senador, no levantamento divulgado em 3 de outubro. Na votação realizada no dia seguinte, Flávio terminou em primeiro lugar, com 47,03%, enquanto Lula recebeu 45,16%.

A principal diferença ocorreu no desempenho do candidato do PL, que obteve nas urnas 5,03 pontos percentuais a mais do que o percentual indicado pela pesquisa. Lula, por sua vez, terminou com um resultado apenas 0,16 ponto acima do registrado pelo Datafolha.

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A vantagem de três pontos percentuais que o levantamento atribuía ao petista deu lugar a uma diferença de 1,87 ponto a favor de Flávio. A inversão corresponde a uma mudança de 4,87 pontos percentuais na distância entre os dois candidatos.

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Apesar da diferença entre os percentuais, a última pesquisa Datafolha já indicava empate técnico entre Lula e Flávio, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quanto cada candidato teve na pesquisa e nas urnas?

Na pesquisa Datafolha de 3 de outubro, Lula aparecia com 45% dos votos válidos, seguido por Flávio Bolsonaro, com 42%. Ronaldo Caiado (PSD) registrava 4%, enquanto Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) tinham 3% cada.

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A apuração oficial mostrou Flávio em primeiro lugar, com 56.104.503 votos, equivalentes a 47,03% dos válidos. Lula recebeu 53.879.538 votos, ou 45,16%. A diferença entre os dois foi de 2.224.965 votos.

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Entre os demais candidatos, Augusto Cury terminou em terceiro, com 2,89%, seguido por Renan Santos, com 2,24%, e Ronaldo Caiado, com 2,18%.

Caiado apresentou outra diferença relevante em relação à pesquisa. O candidato do PSD, que aparecia com 4% das intenções de voto, terminou a eleição com 2,18% dos votos válidos, resultado 1,82 ponto percentual inferior ao apontado pelo instituto.

O que mudou na disputa entre Lula e Flávio?

A comparação mostra que o Datafolha registrou com maior proximidade o percentual obtido por Lula, enquanto o desempenho de Flávio Bolsonaro nas urnas ficou acima da estimativa apresentada na véspera da votação.

Na última rodada do instituto, o senador havia avançado de 40% para 42% dos votos válidos em relação ao levantamento anterior, divulgado em 1º de outubro. Lula permaneceu com 45%.

O resultado eleitoral ampliou a diferença em relação à pesquisa: Flávio alcançou 47,03%, ultrapassou Lula e terminou o primeiro turno na liderança.

O levantamento apontava, portanto, uma disputa equilibrada entre os dois principais candidatos, mas não antecipou a ordem em que terminariam a votação. A diferença entre os resultados de Flávio na pesquisa e nas urnas também superou a margem de erro informada pelo instituto.

Como ficou a disputa para o segundo turno?

Nenhum candidato conseguiu superar a marca de 50% dos votos válidos necessária para vencer a eleição presidencial no primeiro turno. Com isso, Flávio Bolsonaro e Lula avançaram para a segunda etapa da disputa, marcada para 25 de outubro.

A última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno também havia simulado um confronto direto entre os dois. Nesse cenário, Lula aparecia com 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio, novamente em situação de empate técnico.

O resultado oficial do primeiro turno não pode ser comparado diretamente com essa simulação, porque a votação de 4 de outubro contou com outros candidatos, enquanto o cenário de segundo turno apresentava apenas Lula e Flávio como alternativas.

Como foi feita a última pesquisa Datafolha?

O levantamento foi realizado nos dias 2 e 3 de outubro, com 4.006 entrevistas presenciais em 122 municípios brasileiros. A pesquisa tinha margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.

A comparação utiliza os percentuais de votos válidos da pesquisa e da apuração oficial, que excluem votos brancos e nulos. No levantamento, os eleitores indecisos também ficam fora desse cálculo.