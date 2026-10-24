A diferença entre a última pesquisa Datafolha do primeiro turno sobre Flávio x Lula e o resultado das urnas
Último levantamento do instituto no segundo turno será divulgado neste sábado, 24
Na véspera do segundo turno da eleição presidencial, que será realizado neste domingo, 25, uma comparação entre a última pesquisa Datafolha divulgada antes da primeira votação e o resultado das urnas mostra uma diferença importante: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) no levantamento, mas terminou atrás do adversário na apuração dos votos.
A sondagem, divulgada em 3 de outubro, apontava Lula com 45% dos votos válidos, contra 42% de Flávio. Os dois estavam tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.
Nas urnas, porém, a ordem foi inversa. Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%. A diferença entre os dois foi de 1,87 ponto percentual, favorável ao senador.
A inversão corresponde a uma mudança de 4,87 pontos percentuais na distância entre os candidatos, quando comparadas a pesquisa e a votação.
Qual foi a diferença entre a pesquisa Datafolha e o resultado das urnas?
O desempenho de Flávio Bolsonaro no primeiro turno ficou 5,03 pontos percentuais acima dos 42% indicados pelo último Datafolha. Já Lula obteve 0,16 ponto percentual a mais do que os 45% registrados no levantamento.
Em números absolutos, o senador recebeu 56.104.503 votos, enquanto o presidente somou 53.879.538. A vantagem de Flávio foi de 2.224.965 votos.
Apesar de não ter antecipado a ordem de chegada dos candidatos, a pesquisa apontava uma disputa equilibrada. Tanto a sondagem quanto o resultado das urnas mostraram uma distância relativamente pequena entre os dois adversários, embora o percentual obtido por Flávio tenha superado o intervalo correspondente à margem de erro do levantamento.
Entre os demais candidatos, o Datafolha indicava Ronaldo Caiado (PSD) com 4% dos votos válidos, seguido por Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), ambos com 3%.
Na votação, Cury terminou em terceiro lugar, com 2,89%, seguido por Renan Santos, com 2,24%, e Caiado, com 2,18%. O candidato do PSD recebeu 1,82 ponto percentual a menos do que o indicado pela pesquisa.
Nenhum dos concorrentes alcançou a maioria absoluta dos votos válidos, o que levou a eleição para o segundo turno.
O que mudou na última pesquisa antes do primeiro turno?
Na rodada divulgada no dia 3 de outubro, Flávio Bolsonaro aparecia com 42% dos votos válidos, dois pontos percentuais acima dos 40% registrados pelo Datafolha anterior, publicado em 1º de outubro.
Lula, por sua vez, permaneceu com 45% nos dois levantamentos.
Com isso, a distância numérica entre os candidatos passou de cinco para três pontos percentuais na reta final da campanha. A variação, no entanto, não afastou a condição de empate técnico entre os dois.
O resultado eleitoral ampliou a diferença em relação à última pesquisa. Flávio alcançou 47,03% dos votos válidos, ultrapassou Lula e terminou o primeiro turno na primeira colocação.
A comparação mostra que o Datafolha registrou com maior proximidade o percentual obtido pelo presidente, enquanto o desempenho do senador nas urnas ficou acima da estimativa apresentada pelo instituto na véspera da votação.
O que a comparação revela sobre a disputa entre Lula e Flávio?
O principal ponto de convergência entre a última pesquisa Datafolha e o resultado do primeiro turno foi a proximidade entre os candidatos.
Embora Lula aparecesse numericamente à frente na sondagem, a diferença de três pontos percentuais não permitia caracterizar uma liderança isolada, diante da margem de erro de dois pontos.
A apuração confirmou uma disputa apertada, mas com vantagem para Flávio Bolsonaro. O senador terminou o primeiro turno 1,87 ponto percentual à frente do presidente.
O resultado de Lula ficou dentro do intervalo correspondente à margem de erro da pesquisa. No caso de Flávio, a votação superou em 3,03 pontos percentuais o limite superior calculado a partir dos 42% divulgados pelo instituto.
A comparação também evidencia os limites de uma pesquisa eleitoral: o levantamento retrata as preferências dos eleitores no período em que as entrevistas são realizadas, mas não constitui uma previsão exata do resultado das urnas.
Como foi feita a última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno?
A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 2 e 3 de outubro, com 4.006 eleitores de 122 municípios brasileiros. A margem de erro informada pelo instituto foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026 e divulgado em 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno.
A comparação considera os percentuais de votos válidos da pesquisa e da apuração oficial, que excluem votos brancos e nulos. No levantamento, os indecisos também ficam fora desse cálculo.
Neste domingo, 25, Lula e Flávio Bolsonaro voltarão a disputar a preferência dos eleitores, em uma votação que definirá o próximo presidente da República.