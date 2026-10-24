A diferença entre a última pesquisa Datafolha do primeiro turno sobre Flávio x Lula e o resultado das urnas

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Na véspera do segundo turno, uma análise revela que a última pesquisa Datafolha antes da primeira votação apontou Lula à frente de Flávio Bolsonaro, mas o resultado das urnas inverteu a ordem, com Flávio superando as projeções. Entenda as diferenças e os limites das pesquisas eleitorais nesta disputa acirrada.

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Na véspera do segundo turno da eleição presidencial, que será realizado neste domingo, 25, uma comparação entre a última pesquisa Datafolha divulgada antes da primeira votação e o resultado das urnas mostra uma diferença importante: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) no levantamento, mas terminou atrás do adversário na apuração dos votos.

A sondagem, divulgada em 3 de outubro, apontava Lula com 45% dos votos válidos, contra 42% de Flávio. Os dois estavam tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

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Nas urnas, porém, a ordem foi inversa. Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%. A diferença entre os dois foi de 1,87 ponto percentual, favorável ao senador.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A inversão corresponde a uma mudança de 4,87 pontos percentuais na distância entre os candidatos, quando comparadas a pesquisa e a votação.

Qual foi a diferença entre a pesquisa Datafolha e o resultado das urnas?

O desempenho de Flávio Bolsonaro no primeiro turno ficou 5,03 pontos percentuais acima dos 42% indicados pelo último Datafolha. Já Lula obteve 0,16 ponto percentual a mais do que os 45% registrados no levantamento.

Em números absolutos, o senador recebeu 56.104.503 votos, enquanto o presidente somou 53.879.538. A vantagem de Flávio foi de 2.224.965 votos.

Apesar de não ter antecipado a ordem de chegada dos candidatos, a pesquisa apontava uma disputa equilibrada. Tanto a sondagem quanto o resultado das urnas mostraram uma distância relativamente pequena entre os dois adversários, embora o percentual obtido por Flávio tenha superado o intervalo correspondente à margem de erro do levantamento.

Entre os demais candidatos, o Datafolha indicava Ronaldo Caiado (PSD) com 4% dos votos válidos, seguido por Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), ambos com 3%.

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Na votação, Cury terminou em terceiro lugar, com 2,89%, seguido por Renan Santos, com 2,24%, e Caiado, com 2,18%. O candidato do PSD recebeu 1,82 ponto percentual a menos do que o indicado pela pesquisa.

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Nenhum dos concorrentes alcançou a maioria absoluta dos votos válidos, o que levou a eleição para o segundo turno.

O que mudou na última pesquisa antes do primeiro turno?

Na rodada divulgada no dia 3 de outubro, Flávio Bolsonaro aparecia com 42% dos votos válidos, dois pontos percentuais acima dos 40% registrados pelo Datafolha anterior, publicado em 1º de outubro.

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Lula, por sua vez, permaneceu com 45% nos dois levantamentos.

Com isso, a distância numérica entre os candidatos passou de cinco para três pontos percentuais na reta final da campanha. A variação, no entanto, não afastou a condição de empate técnico entre os dois.

O resultado eleitoral ampliou a diferença em relação à última pesquisa. Flávio alcançou 47,03% dos votos válidos, ultrapassou Lula e terminou o primeiro turno na primeira colocação.

A comparação mostra que o Datafolha registrou com maior proximidade o percentual obtido pelo presidente, enquanto o desempenho do senador nas urnas ficou acima da estimativa apresentada pelo instituto na véspera da votação.

O que a comparação revela sobre a disputa entre Lula e Flávio?

O principal ponto de convergência entre a última pesquisa Datafolha e o resultado do primeiro turno foi a proximidade entre os candidatos.

Embora Lula aparecesse numericamente à frente na sondagem, a diferença de três pontos percentuais não permitia caracterizar uma liderança isolada, diante da margem de erro de dois pontos.

A apuração confirmou uma disputa apertada, mas com vantagem para Flávio Bolsonaro. O senador terminou o primeiro turno 1,87 ponto percentual à frente do presidente.

O resultado de Lula ficou dentro do intervalo correspondente à margem de erro da pesquisa. No caso de Flávio, a votação superou em 3,03 pontos percentuais o limite superior calculado a partir dos 42% divulgados pelo instituto.

A comparação também evidencia os limites de uma pesquisa eleitoral: o levantamento retrata as preferências dos eleitores no período em que as entrevistas são realizadas, mas não constitui uma previsão exata do resultado das urnas.

Como foi feita a última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno?

A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 2 e 3 de outubro, com 4.006 eleitores de 122 municípios brasileiros. A margem de erro informada pelo instituto foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026 e divulgado em 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno.

A comparação considera os percentuais de votos válidos da pesquisa e da apuração oficial, que excluem votos brancos e nulos. No levantamento, os indecisos também ficam fora desse cálculo.

Neste domingo, 25, Lula e Flávio Bolsonaro voltarão a disputar a preferência dos eleitores, em uma votação que definirá o próximo presidente da República.