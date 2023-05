A diferença de prestígio dos presidenciáveis do PT

Além de Lula, que tem direito de disputar a reeleição e um quarto mandato presidencial, o PT tem três nomes cotados para concorrer ao Palácio do Planalto em 2026, segundo os integrantes do partido: os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil) e a deputada Gleisi Hoffmann, comandante da legenda.

Derrotado por Jair Bolsonaro em 2018, Haddad é considerado há tempos o primeiro nome na fila de sucessão de Lula. Neste início de governo, segundo um dos petistas mais influentes da história do partido, o ministro consolidou seu prestígio ao ampliar sua área de atuação, dialogar não apenas com a esquerda e construir pontes com o Congresso. Haddad está negociando pessoalmente com líderes de partidos a votação do novo arcabouço fiscal, prioridade do governo que, ao que tudo indica, será aprovada pela Câmara.

Cogitada por Lula para enfrentar Bolsonaro em 2018, Gleisi faz um movimento em sentido contrário. No início da gestão, mostrou força e até se impôs a Haddad no debate sobre o fim da desoneração dos combustíveis. Depois disso, no entanto, colecionou uma série de derrotas, inclusive no caso do novo arcabouço fiscal. Pode ser só coincidência, mas a deputada, antes onipresente nos holofotes, submergiu. “Ela se achou mais importante do que realmente era”, diz um ministro de Lula. “A Gleisi só fala para os convertidos”, reforça um dos quadros mais respeitados do PT.

Rui Costa, que tem o apelido de “Correria”, corre por fora, mas seu momento não é dos melhores. De perfil técnico, ele poderia ser lançado numa sucessão presidencial caso tivesse sucesso como capitão do time de Lula e tirasse do papel projetos e investimentos. Com apenas cinco meses de mandato, no entanto, ele já é alvo de fogo amigo no Planalto, no Congresso e até dentro do PT, sendo responsabilizado por quase todos os contratempos enfrentados pela nova gestão, inclusive pela dificuldade do presidente de montar uma base de apoio parlamentar.