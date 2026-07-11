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Política

Pesquisas mostram diferença de Flávio para Jair Bolsonaro em dois dos maiores colégios eleitorais

Senador está distante do desempenho obtido pelo pai em São Paulo e no Rio, que, apesar de excelente, não foi capaz de neutralizar a vantagem de Lula no Nordeste

Por Daniel Pereira 11 jul 2026, 10h53 | Atualizado em 11 jul 2026, 11h44
Flávio Bolsonaro beija o pai, Jair Bolsonaro, durante evento do PL em 2022
Flávio Bolsonaro beija o pai, Jair Bolsonaro, durante evento do PL em 2022 -  (Mateus Bonomi/Anadolu Agency/Getty Images)
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Pesquisas mostram diferença de Flávio para Jair Bolsonaro em dois dos maiores colégios eleitorais Priorizar nos meus resultados Google

Numa eleição que promete ser tão disputada quanto a de 2022, quando Lula venceu Jair Bolsonaro por menos de dois pontos percentuais de vantagem, todo e qualquer voto importa, mesmo os dos menores colégios eleitorais do país.

Apesar desse diagnóstico, governistas e oposicionistas gostam de simplificar a disputa de 2026 da seguinte forma: Lula conquistará a reeleição caso sua votação no Nordeste não seja neutralizada pela maioria que deve ser obtida por Flávio Bolsonaro (PL) no Sudeste. Foi o que ocorreu em 2022, quando o petista derrotou o capitão com a contribuição decisiva dos eleitores nordestinos.

O desafio do senador, portanto, é impedir que a história se repita. Não será fácil. Duas pesquisas recentes mostram que as intenções de voto no Zero Um, por enquanto, estão muito abaixo dos votos obtidos pelo pai dele em São Paulo e no Rio de Janeiro, o primeiro e o terceiro maiores colégios eleitorais do país.

Pesquisa Datafolha divulgada na quarta-feira 8 mostrou que, em eventual segundo turno no estado de São Paulo, Flávio Bolsonaro marcaria 46%, contra 43% de Lula. Na rodada final da corrida presidencial passada, Jair Bolsonaro superou o petista entre os paulistas por mais de dez pontos: 55,24% a 44,76%.

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Esse déficit de desempenho do filho na comparação com o pai se repete no Rio. Levantamento do Paraná Pesquisas revelou que Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados tecnicamente na simulação de segundo turno, mas com o presidente numericamente à frente: 44,7% a 44,4%. Em 2022, Jair Bolsonaro obteve 56,53% dos votos, enquanto Lula ficou com 43,47% entre os eleitores fluminenses.

Aliados do senador lembram que faltam mais de dois meses para a votação e que, portanto, há tempo para que Flávio Bolsonaro ganhe terreno. Eles apostam também que a vantagem obtida pelo presidente no Nordeste não será tão grande quanto a da eleição passada. Candidatos a governador apoiados por Lula estão com dificuldades em alguns dos principais colégios eleitorais da região, como Ceará e Bahia.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Problema compartilhado

Faz parte do folclore político brasileiro lembrar que o candidato vitorioso em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, também vence a sucessão presidencial. No segundo turno de 2022, Lula ganhou de Jair Bolsonaro entre os mineiros por apenas de 50 000 votos.

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Considerado estratégico, o estado representa atualmente um problema tanto para o presidente quanto para Flávio Bolsonaro. Até agora, nenhum dos dois tem candidato a governador — e, portanto, palanque e cabo eleitoral de expressão — em Minas. Essa falha pode custar caro.

 

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