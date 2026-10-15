A dez dias do 2° turno, Lula promete PEC para dar transporte público grátis aos finais de semana
Presidente disse, em anúncio veiculado nas suas redes sociais, que vai tirar dinheiro das emendas parlamentares
A dez dias do segundo turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 15, que irá apresentar uma proposta de emenda à Constituição para garantir a gratuidade do transporte público aos finais de semana em todas as cidades do Brasil. Em vídeo publicado nas suas redes sociais, o petista disse que vai tirar dinheiro das emendas parlamentares para custear o benefício.
“Agora que o Senado aprovou o fim da escala 6×1 e que os trabalhadores brasileiros irão ter dois dias de descanso, para ter lazer, para visitar a família, para passear e para descansar mais, eu vou mandar uma PEC, também para o Congresso Nacional, garantindo o passe livre no final de semana para todas as cidades que tiverem transporte coletivo nesse país”, disse o presidente.
Em seguida, ele complementou: “Onde nós vamos arrumar dinheiro? Aí nós vamos compartilhar com as emendas parlamentares, para a gente poder garantir que o povo vá passear. O povo vai ficar feliz, os deputados estão dando utilidade às suas emendas e a gente vai garantir que valeu a pena o fim da escala 6×1”.
Conquistamos o fim da escala 6×1 e agora é hora de avançar ainda mais! Vou enviar ao Congresso Nacional uma PEC para garantir passe livre nos finais de semana em todas as cidades brasileiras que tenham transporte coletivo. Porque o trabalhador e a trabalhadora merecem mais do que tempo para descansar. Merecem tempo para passear, levar os filhos ao parque, visitar os amigos, conhecer a cidade e aproveitar a vida ao lado de quem amam. Menos tempo trabalhando, mais tempo vivendo com a família!Siga
— Lula (@LulaOficial) October 15, 2026
A poucos dias das eleições, o presidente tem feito acenos para diversos públicos na tentativa de ultrapassar seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro, que ficou à frente dele no primeiro turno e continua liderando nas pesquisas — numericamente à frente, mas empatado tecnicamente na margem de erro. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta mostra que o placar entre os dois está em 51% a 49% para o senador.
Além dos esforços para aprovar o fim da escala 6×1, Lula anunciou apenas nesta semana um pacote de benefícios para os microempreendedores individuais e para os gamers, com investimentos, editais, facilitação ao crédito e auxílio financeiro a ambas as categorias. O presidente também divulgou uma carta aos evangélicos, mirando um eleitorado que tende a votar mais na direita.