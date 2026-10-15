A dez dias do 2° turno, Lula promete PEC para dar transporte público grátis aos finais de semana

A dez dias do segundo turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 15, que irá apresentar uma proposta de emenda à Constituição para garantir a gratuidade do transporte público aos finais de semana em todas as cidades do Brasil. Em vídeo publicado nas suas redes sociais, o petista disse que vai tirar dinheiro das emendas parlamentares para custear o benefício.

“Agora que o Senado aprovou o fim da escala 6×1 e que os trabalhadores brasileiros irão ter dois dias de descanso, para ter lazer, para visitar a família, para passear e para descansar mais, eu vou mandar uma PEC, também para o Congresso Nacional, garantindo o passe livre no final de semana para todas as cidades que tiverem transporte coletivo nesse país”, disse o presidente.

Em seguida, ele complementou: “Onde nós vamos arrumar dinheiro? Aí nós vamos compartilhar com as emendas parlamentares, para a gente poder garantir que o povo vá passear. O povo vai ficar feliz, os deputados estão dando utilidade às suas emendas e a gente vai garantir que valeu a pena o fim da escala 6×1”.

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A poucos dias das eleições, o presidente tem feito acenos para diversos públicos na tentativa de ultrapassar seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro, que ficou à frente dele no primeiro turno e continua liderando nas pesquisas — numericamente à frente, mas empatado tecnicamente na margem de erro. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta mostra que o placar entre os dois está em 51% a 49% para o senador.

Além dos esforços para aprovar o fim da escala 6×1, Lula anunciou apenas nesta semana um pacote de benefícios para os microempreendedores individuais e para os gamers, com investimentos, editais, facilitação ao crédito e auxílio financeiro a ambas as categorias. O presidente também divulgou uma carta aos evangélicos, mirando um eleitorado que tende a votar mais na direita.