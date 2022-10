A desculpa da empresária que orientou a não contratar nordestinos lulistas

20 out 2022, 10h53

Por Ramiro Brites 20 out 2022, 10h53

A sócia da Contasul Contabilidade, Jacira Paula Revers Chiamentl, firmou acordo com o MPT após divulgar um vídeo, no qual desaconselha clientes a contratarem nordestinos eleitores de Lula. A empresária assumiu o compromisso de gravar um vídeo pedindo desculpas, pagar cerca de 9.000 reais para um projeto social e financiar mais de 16.000 reais para uma campanha contra assédio eleitoral em rádios de Itapema, em Santa Catarina.

“Desgraçados nordestinos, que passam fome lá e vem pedir emprego em Santa Catarina, que fiquem lá e vivam de Bolsa Família”, disse Jacira no vídeo publicado após a divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições.

Segundo o acordo com o MPT, a empresária terá que publicar, em até 48 horas, um vídeo com o pedido de desculpas nas redes sociais do escritório de contabilidade. A retratação deve ser direcionada a toda a sociedade brasileira, em especial aos nordestinos.

“A gravação que ela publicou após o resultado do primeiro turno das eleições para presidente da República é um recado direto, ameaçador e preconceituoso contra eleitores da região Nordeste”, argumentou o órgão.

A empresária está proibida de demitir, admitir ou manter funcionários de acordo com a orientação político partidária. A denunciada ainda se comprometeu a não ameaçar pessoas que buscam trabalho pela opção de voto nas próximas eleições e, não pode constranger os eleitores para influir a decisão nas urnas. O descumprimento das medidas acarretará em multa de 40.000 reais a cada obrigação não cumprida.