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Política

A desconfiança histórica despertada por polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida

A fake news que envolveu Flávio e a padroeira do Brasil reavivou desconfianças

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 21h51
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O boato envolvendo Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, colocou a candidatura de Flávio Bolsonaro na defensiva na reta final da eleição e despertou antigas desconfianças entre católicos e evangélicos. A avaliação é do editor de política José Benedito da Silva, que analisou no VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, a repercussão da alegação de que Flávio poderia retirar da santa o título de padroeira do país caso fosse eleito. (este texto é um resumo do vídeo acima)

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Por que a polêmica ganhou tanta força?

Na avaliação de José Benedito, a repercussão acabou tocando em uma questão que ultrapassa a própria informação falsa. “O episódio acabou despertando, vamos dizer assim, uma desconfiança histórica, secular, milenar entre evangélicos e católicos”, disse. O jornalista ressaltou que isso não significa ausência de respeito ou de convivência entre os dois grupos, mas apontou a existência de uma disputa também política em torno de representação e acesso ao poder.

Segundo ele, a história passou a circular intensamente em grupos de WhatsApp e ganhou força mesmo diante dos desmentidos. Nesse processo, declarações anteriores de Flávio Bolsonaro sobre religião também passaram a ser usadas nas discussões. Ao mesmo tempo, lideranças evangélicas divulgaram uma manifestação de apoio ao candidato. “Transformou um negócio que ninguém esperava que fosse um assunto eleitoral em um ponto central”, afirmou José Benedito.

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Por que o desmentido encontra dificuldades nas redes?

Para o editor de política de VEJA, a velocidade de circulação das informações nas redes representa um problema adicional para a campanha de Flávio. “O desmentido, muitas vezes, não circula com a mesma velocidade”, afirmou.

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Diante da repercussão, José Benedito observou uma tentativa do candidato de administrar a crise. Flávio exibiu uma imagem da santa, reiterou que respeita todas as religiões e, na avaliação do jornalista, reduziu o tom das críticas à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). “Acho que depois ele percebeu que ter subido o tom contra a CNBB não ajudou em nada. Hoje ele baixou um pouco o tom”, disse. Para José Benedito, a campanha agora tenta superar o episódio e evitar que ele provoque danos na reta final.

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Como o STF entrou na controvérsia?

A discussão política também chegou ao Judiciário. Durante o VEJA em Foco, foi abordada a disputa em torno de decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as publicações relacionadas ao caso. A defesa de Flávio Bolsonaro recorreu ao ministro Luiz Fux em uma ação relacionada ao Marco Civil da Internet para tentar derrubar uma decisão do ministro Flávio Dino.

José Benedito avaliou que a movimentação expõe uma crise dentro do próprio Supremo, ao permitir que advogados busquem processos já existentes para levar pedidos a ministros considerados mais favoráveis a determinadas teses. “Os advogados estão escolhendo qual ministro querem que julgue suas causas”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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