A defesa velada de voto de FHC e a resposta do PSDB

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) causou rebuliço entre as campanhas de candidatos à presidência da República ao defender voto em “quem tem compromisso com a democracia” em nota divulgada hoje nas redes sociais. Sem citar os nomes dos candidatos, FHC pregou voto em quem defende o combate à pobreza e à desigualdade, direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual. O ex-presidente continua a defesa de voto em quem se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional.

Apesar de claro, o recado leva em consideração o apoio do PSDB à candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, para quem até fez a indicação do vice na chapa. Depois da nota de FHC, o PSDB reiterou apoio a Tebet defendendo vai lutar até o final” para eleger a candidata, que tem como vice a senadora tucana Mara Gabrilli. Em paralelo, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vem amealhando apoio de pessoas historicamente afastadas do petismo, numa iniciativa fulminante em defesa do “voto útil”. Autor do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o jurista Miguel Reale Jr. declarou apoio ao petista já no primeiro turno.