A declaração de Lula em meio à abertura de investigação contra seu filho Lulinha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que seu filho, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, não terá qualquer privilégio caso as investigações abertas contra ele avancem. A declaração foi dada durante participação no podcast Inteligência LTDA nesta quinta-feira, mesmo dia em que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um inquérito para apurar uma suspeita de tráfico de influência envolvendo o filho do presidente.

“Se meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como o filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele estiver certo, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei, ele viveu dentro da minha casa o que eu passei”, afirmou Lula.

O presidente relembrou a Operação Lava Jato e citou impacto sobre sua família. “Ele sabe o que é um pai com cinco filhos vendo na televisão chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe, então ele não tem o direito de errar”, disse.

Segundo Lula, Lulinha diz não dever nada à Justiça. “Ele jura para mim todo dia e eu acredito nele”, afirmou. O presidente afirmou que, caso o filho venha a ser processado, deverá enfrentar o procedimento como qualquer pessoa comum. “Se for julgado, ele virá para cá, não vai ficar escondido não. Ele vai ter que provar que é inocente como eu provei. E se for culpado vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra”, declarou.

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Investigação

A abertura do inquérito foi autorizada por André Mendonça a pedido da Polícia Federal. A solicitação teve como base elementos encontrados em outra investigação da qual Lulinha já é alvo, relacionada a descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A nova frente de apuração busca esclarecer uma suspeita de tráfico de influência.

O advogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, afirmou ter recebido a notícia “com estranheza, mas com tranquilidade”.

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“A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito, a notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação, direta ou indireta, com o Fábio no bojo das investigações da NSS, como não vai achar em relação a esses fatos”, declarou.