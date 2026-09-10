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Política

A declaração de Lula após decisões de Fachin sobre Moraes, Mendonça, Dino e Andrei Rodrigues

Presidente foi entrevistado pelo SBT

Por Redação 10 set 2026, 22h15
Homem idoso, calvo e com barba branca, usa terno azul-marinho, camisa branca, gravata verde-escura e faixa presidencial verde e amarela. Ele ajusta a gravata com a mão direita, com um anel prateado no dedo anelar. Ao fundo, uma pessoa com camisa listrada colorida
Lula no desfile cívico-militar em Brasília - 07/09/2026 (EVARISTO SA/AFP)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 10, que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin “começou a colocar ordem na casa” com suas últimas decisões envolvendo a crise da Corte.

Na quarta, 9, o ministro anulou decisões de André Mendonça e Flávio Dino sobre a permanência de Andrei Rodrigues no comando da Polícia Federal, retirou o inquérito das Fake News da relatoria de Alexandre de Moraes e marcou uma sessão do Tribunal para a próxima terça, 15, para analisar o relatório que indica uma relação próxima do magistrado com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

“Eu estou satisfeito que o Fachin começou a colocar ordem na casa”, disse Lula em entrevista ao SBT. “Ainda falta apurar. Quem é culpado de verdade? Se o Alexandre de Moraes é culpado, ele tem que pagar. Se o Mendonça é culpado, ele tem que pagar. Se o Fachin é culpado, tem que pagar. Todo mundo tem que estar à disposição do cumprimento da Constituição. A lei acima de tudo e a verdade soberana.”

Lula voltou a criticar o que chama de “vazamentos seletivos” e defendeu a abertura do sigilo de investigações. “Já que vai haver vazamentos seletivos, tem que fazer a abertura de sigilo de todo mundo, para ver se a Corte recupera sua credibilidade”.

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O presidente também levantou a possibilidade de discutir o estabelecimento de mandatos para ministros do STF caso seja reeleito. “Eu acho que a gente precisa discutir mandato para a Suprema Corte. Ninguém pode ficar 40 anos no mesmo cargo. Ninguém pode ter escritório trabalhando na Suprema Corte. Outro dia, eu disse, brincando: quem quiser ser da Suprema Corte não pode querer ser rico. Se quiser ser rico, vai trabalhar no seu escritório. Se quiser ser juiz, com método e respeito, vai para a Suprema Corte”, disse.

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