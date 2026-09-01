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Política

A decisão do TSE sobre vídeo de inteligência artificial com Jair Bolsonaro em ato de Flávio

Senador usou a simulação de um pronunciamento do pai, que está em prisão domiciliar, durante o evento de lançamento da sua candidatura

Por Redação 1 set 2026, 21h30 | Atualizado em 1 set 2026, 21h31
Vídeo, feito com IA, de Jair Bolsonaro durante a Convenção Nacional do PL
Vídeo, feito com IA, de Jair Bolsonaro durante a Convenção Nacional do PL  (Nelson Almeida/AFP)
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A decisão do TSE sobre vídeo de inteligência artificial com Jair Bolsonaro em ato de Flávio Priorizar nos meus resultados Google

Por 4 votos a 3, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta terça-feira, 1º, rejeitar aplicação de multa à campanha de Flávio Bolsonaro (PL) em uma ação protocolada pelo PT contra a divulgação de um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito por inteligência artificial.

O caso veio à tona após o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) usar a simulação de um pronunciamento do pai, que está em prisão domiciliar, durante o evento de lançamento da sua candidatura, realizado em agosto.

Por maioria de votos, os ministros entenderam que o caso não se caracteriza como propaganda eleitoral irregular porque foi divulgado durante a convenção partidária de Flávio.

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Deep Fake

Apesar de liberar o vídeo de Bolsonaro por IA, os ministros aproveitaram o julgamento do caso para definir o conceito de deep fake, tipo de conteúdo artificial proibido pelo TSE nas campanhas eleitorais.

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O tribunal definiu que deep fake é caracterizado pela produção de IA, com grau de realidade capaz de alterar imagem e voz de pessoa viva, falecida ou fictícia.

O entendimento deverá aplicado aos processos semelhantes que estão em tramitação na Justiça Eleitoral.

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Regras

Em março deste ano, o TSE aprovou regras sobre utilização de inteligência artificial durante as eleições gerais de outubro.

As normas valem para candidatos e partidos. Os ministros proibiram que provedores de IA permitam, ainda que solicitado pelos usuários, sugestões de candidatos para votar. O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha dos eleitores.

Para combater a misoginia digital, o TSE proibiu postagens nas redes sociais com montagens envolvendo candidatas e fotos e vídeos com nudez e pornografia.

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A Corte eleitoral também reafirmou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça se não retirarem perfis falsos e postagens ilegais de seus usuários.

(Agência Brasil)

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