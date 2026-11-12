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Política

A decisão de Zanin sobre pedido por segundo turno para o governo do Rio

Ministro do STF respondeu a recurso do PSD sobre a disputa entre Douglas Ruas e Eduardo Paes

Por Redação 12 nov 2026, 20h17 | Atualizado em 12 nov 2026, 21h54
Homem branco de óculos, terno azul, gravata rosa e toga preta, sentado em uma cadeira de couro amarela, olhando para o lado direito com expressão séria
O ministro Cristiano Zanin, durante sessão do STF  (Alejandro Zambrana/STF)
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A decisão de Zanin sobre pedido por segundo turno para o governo do Rio Priorize VEJA no Google

O ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin negou nesta quinta-feira, 12, dar andamento ao processo que pediu um segundo turno das eleições para governador do estado do Rio de Janeiro.

Por questões processuais, o ministro negou pedido do PSD, partido do candidato Eduardo Paes, de suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os votos obtidos pelo candidato Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou a retotalização dos votos para o cargo de governador.

A nova contagem de votos permitiu a eleição de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno, por ter passado de 49,27% para 50,88% dos votos válidos.

Na decisão, o ministro entendeu que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), tipo de processo protocolado pelo PSD, não pode ser utilizada para questionar a decisão do TSE.

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“A arguição de descumprimento de preceito fundamental, contudo, não constitui sucedâneo de recurso nem instrumento destinado à revisão de pronunciamentos jurisdicionais concretos”, decidiu.

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Ao recorrer ao Supremo, o PSD alegou que a realização de segundo turno deve depender exclusivamente dos votos dos eleitores, não de “eventos processuais”.

“A interpretação impugnada, contudo, mantém aberta outra via para o mesmo resultado: quem sabe que terá o registro negado pode manter-se na urna, captar votos e aguardar que a anulação definitiva retire esses votos da base”, argumentou o partido.

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Montagem com dois homens: à esquerda, um homem de meia-idade, óculos, camisa bege, falando ao microfone; à direita, um homem de cabelo raspado, terno azul e gravata, com expressão séria, olhando para frente
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) (Tania Rego/Agência Brasil/Alex Ramos/Alerj/Divulgação)

(Com Agência Brasil)

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Cristiano Zanin Martins
Eleições 2026
Rio de Janeiro
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