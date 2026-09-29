A decisão de Nunes Marques sobre julgamento do TSE de posts sobre Nossa Senhora Aparecida

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, agendou para esta quarta-feira, 30, o julgamento no plenário virtual sobre posts envolvendo Nossa Senhora Aparecida e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

O julgamento, marcado para começar às 10h e ir até 23h59, vai analisar a decisão do ministro André Mendonça, que barrou publicações nas redes sociais que afirmavam que, caso Flávio seja eleito, ele pretende remover o título de Nossa Senhora de padroeira do Brasil. O candidato nega que esse plano exista.

O raio-x dos ministros do STF

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Entenda

O caso envolvendo as postagens sobre Nossa Senhora começou no último final de semana.

Na quinta-feira (24), o humorista Antonio Tabet publicou na rede social X: “A família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida!”

A pedido de Flávio Bolsonaro, André Mendonça ordenou a retirada da postagem e de conteúdos semelhantes, sob a justificativa de que a publicação teria disseminado notícia falsa a respeito do candidato.

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Apesar de não ter sido citado na postagem, o candidato alegou que o texto foi inserido no contexto de mensagens falsas que atribuem a ele a apresentação de um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil, fato que ele nega.

No domingo (27), o ministro Flávio Dino atendeu ao recurso do humorista e derrubou a decisão do ministro André Mendonça, que havia determinado a retirada da postagem. Em seguida, o candidato recorreu ao ministro Luiz Fux, que derrubou a decisão de Dino.

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A decisão de Nunes Marques ocorre após o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, não pautar a discussão no plenário da Corte na sessão desta quarta. Os ministros deverão continuar a análise de outros temas que já estavam em discussão anteriormente.

(Com Agência Brasil)