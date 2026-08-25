A decisão de Lula sobre a Globo que acendeu o alerta na campanha de Flávio
Equipe do presidente avaliou os riscos da participação do petista no debate com apenas adversários de direita
O presidente Lula não deve participar do debate da Globo, o último antes do primeiro turno. A coluna apurou que a ausência do petista, no confronto de maior audiência da campanha eleitoral, foi informada à equipe do senador Flávio Bolsonaro, que agora discute se o candidato à presidência pelo PL também deve comparecer.
O senador quer participar do debate, mas seus marqueteiros avaliam que, sem o petista no palco, ele pode se transformar no principal alvo dos demais candidatos.
Foi o mesmo argumento usado pela equipe para convencê-lo a não participar do debate da Band. Até a reta final, Flávio defendia que iria ao encontro e que ignoraria as críticas. Acabou voto vencido.
Agora, a discussão se repete em relação à Globo. Flávio ainda quer ir, mas sua equipe avalia se vale a pena expô-lo ao confronto sem a presença do principal adversário.