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Política

A decisão de Lula sobre a Globo que acendeu o alerta na campanha de Flávio

Equipe do presidente avaliou os riscos da participação do petista no debate com apenas adversários de direita

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 08h52 | Atualizado em 25 ago 2026, 16h50
Lula, de barba branca e terno azul, fala em púlpito com a bandeira do Brasil ao fundo. Ao lado, um homem de terno preto e gravata azul gesticula enquanto fala em um microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, candidatos à Presidência  (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carlos Moura/Agência Senado)
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A decisão de Lula sobre a Globo que acendeu o alerta na campanha de Flávio Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Lula não deve participar do debate da Globo, o último antes do primeiro turno. A coluna apurou que a ausência do petista, no confronto de maior audiência da campanha eleitoral, foi informada à equipe do senador Flávio Bolsonaro, que agora discute se o candidato à presidência pelo PL também deve comparecer.

O senador quer participar do debate, mas seus marqueteiros avaliam que, sem o petista no palco, ele pode se transformar no principal alvo dos demais candidatos.

Foi o mesmo argumento usado pela equipe para convencê-lo a não participar do debate da Band. Até a reta final, Flávio defendia que iria ao encontro e que ignoraria as críticas. Acabou voto vencido.

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Agora, a discussão se repete em relação à Globo. Flávio ainda quer ir, mas sua equipe avalia se vale a pena expô-lo ao confronto sem a presença do principal adversário.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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TAGS:
debate
Eleições
Flávio Bolsonaro
Globo
lula
Marcela Rahal
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