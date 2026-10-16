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Política

A decisão de Alexandre de Moraes sobre a festa de aniversário da filha de Jair Bolsonaro

Ministro autorizou convidados a irem no próximo domingo, 18, até a residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 13h48 | Atualizado em 16 out 2026, 17h01
FORA DO JOGO - Bolsonaro: o ex-presidente terá 97 anos no fim da pena
O ex-presidente Jair Bolsonaro, quando estava preso na sede da PF (Sergio Lima/AFP)
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A decisão de Alexandre de Moraes sobre a festa de aniversário da filha de Jair Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber na sua residência em Brasília no próximo domingo, 18, convidados para um churrasco de aniversário da sua filha mais nova Laura Bolsonaro, que completa 16 anos na data. Na decisão desta sexta, 16, o magistrado atendeu na íntegra a solicitação da defesa e liberou a entrada de nove convidados (incluindo parentes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro) e de um churrasqueiro profissional.

“A autorização ora concedida fica condicionada ao cumprimento das regras e dos procedimentos de segurança estabelecidos para o ingresso e a permanência de pessoas na residência, devendo as pessoas acima autorizadas se submeterem às orientações e determinações dos agentes responsáveis pela segurança do local”, diz trecho da decisão.

Desde que saiu da Papudinha e foi para a prisão domiciliar humanitária na sua residência, em um condomínio fechado em Brasília, Bolsonaro está proibido de receber visitas, com exceção de médicos, advogados e familiares mais próximos (como os filhos). Na época da mudança, ele estava recebendo aliados quase que diariamente e ajudando na construção dos palanques do PL nos estados. Por isso, Moraes permitiu que ele migrasse para a prisão domiciliar, mas impôs essa restrição.

O raio-x dos ministros do STF

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A proibição de receber visitas, ter redes sociais e falar com o público foi fixada pelo STF por conta da natureza do crime pelo qual Bolsonaro foi condenado no caso do golpe. O Supremo entendeu que ele liderou a trama golpista e incentivou seus apoiadores a cometer uma série de atos antidemocráticos, cujo ápice foi a depredação das Praças dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023.

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Em julho, Moraes proibiu também as visitas de Flávio Bolsonaro, pelo prazo de 90 dias — que terminaram no começo desta semana. Na época, o senador leu em uma live nas suas redes sociais uma carta escrita à mão pelo próprio ex-presidente, pedindo apoio à candidatura presidencial do filho. Os dois haviam se encontrado em uma visita realizada pouco tempo antes da live. Flávio voltou a visitar o pai na última terça-feira, 13 de outubro.

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