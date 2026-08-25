A decisão da campanha de Flávio Bolsonaro sobre a ida ao debate da Globo
Possível ausência de Lula no encontro levou equipe do candidato a rever a estratégia para o confronto final antes do primeiro turno
A campanha do senador Flávio Bolsonaro decidiu que o candidato à presidência pelo PL só participará do debate da Globo se o presidente Lula, que disputa à reeleição, também estiver presente.
A coluna apurou que a avaliação da equipe é que, sem o petista no palco, Flávio pode se transformar no principal alvo dos demais candidatos de direita. O senador, porém, defendia participar do debate e sustenta que pode ignorar eventuais ataques.
Foi o mesmo argumento usado pelos marqueteiros para convencê-lo a não participar do debate da Band. Até a reta final, Flávio queria ir ao encontro, mas acabou voto vencido.
Agora, a campanha fechou questão sobre a Globo: se Lula não for, Flávio também não vai.