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Política

A decisão da campanha de Flávio Bolsonaro sobre a ida ao debate da Globo

Possível ausência de Lula no encontro levou equipe do candidato a rever a estratégia para o confronto final antes do primeiro turno

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 13h00 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h40
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado (Evaristo Sa/Daniel Ramalho/AFP)
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A decisão da campanha de Flávio Bolsonaro sobre a ida ao debate da Globo Priorizar nos meus resultados Google

A campanha do senador Flávio Bolsonaro decidiu que o candidato à presidência pelo PL só participará do debate da Globo se o presidente Lula, que disputa à reeleição, também estiver presente.

A coluna apurou que a avaliação da equipe é que, sem o petista no palco, Flávio pode se transformar no principal alvo dos demais candidatos de direita. O senador, porém, defendia participar do debate e sustenta que pode ignorar eventuais ataques.

Foi o mesmo argumento usado pelos marqueteiros para convencê-lo a não participar do debate da Band. Até a reta final, Flávio queria ir ao encontro, mas acabou voto vencido.

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Agora, a campanha fechou questão sobre a Globo: se Lula não for, Flávio também não vai.

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TAGS:
debate
Eleições
Flávio Bolsonaro
Globo
lula
Marcela Rahal
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