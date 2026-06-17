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Política

A data prevista por Eduardo Bolsonaro para voltar ao Brasil após condenação do STF

Deputado cassado afirma que permanecerá nos Estados Unidos enquanto busca apoio internacional contra decisões do STF e diz esperar mudanças políticas em 2027

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 16h49 | Atualizado em 17 jun 2026, 17h02
Flávio e Eduardo Bolsonaro foram recebidos por Donald Trump na Casa Branca
Paulo Figueiredo, Flávio e Eduardo Bolsonaro: os tres foram recebidos por Donald Trump na Casa Branca em maio. (X/Reprodução)
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A data prevista por Eduardo Bolsonaro para voltar ao Brasil após condenação do STF Priorize VEJA no Google

O deputado cassado Eduardo Bolsonaro afirmou que pretende retornar ao Brasil, mas disse considerar que ainda não há condições para isso. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, ele declarou que seguirá nos Estados Unidos enquanto atua para denunciar, no exterior, o que classifica como perseguição política promovida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu pretendo retornar ao Brasil. Não agora. Ainda não é seguro eu retornar para o Brasil nesse momento”, afirmou. Segundo ele, sua permanência fora do país está relacionada à falta de confiança nas decisões da Corte. “Acredito que não ocorre mais justiça dentro da Suprema Corte brasileira”, disse.

Durante a entrevista, Eduardo comentou a decisão da Primeira Turma do STF que o condenou por tentativa de interferência no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo da trama golpista. O parlamentar afirmou que não reconhece a condenação e alegou que não foi formalmente citado no processo. “Eu não tenho nem do que recorrer porque eu não sei do que estou sendo acusado”, declarou.

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O ex-deputado também negou ter atuado para pressionar autoridades americanas em favor da absolvição do pai. Segundo ele, sua atuação nos Estados Unidos se limita a denunciar supostas violações de direitos humanos e perseguições políticas contra aliados do ex-presidente.

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Ao justificar a decisão de permanecer fora do país, Eduardo disse trabalhar para ampliar a pressão internacional sobre o Judiciário brasileiro e defendeu uma solução política para os investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro. “A gente segue trabalhando para que haja pressão daqui de fora”, afirmou.

O parlamentar ainda disse acreditar que mudanças poderão ocorrer após as eleições de 2026. Segundo ele, uma eventual vitória de um candidato alinhado ao bolsonarismo abriria caminho para medidas como anistia aos envolvidos nos processos relacionados ao 8 de janeiro. “Mais tardar em 2027 eu vou botar a minha neta para reencontrar o avô dela aí no Brasil”, declarou.

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