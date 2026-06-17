A data prevista por Eduardo Bolsonaro para voltar ao Brasil após condenação do STF

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Eduardo Bolsonaro afirma que não retornará ao Brasil por considerar que ainda não há segurança, alegando “perseguição política” do STF. Dos EUA, ele diz atuar para denunciar a Corte no exterior e não reconhece condenação. O ex-deputado busca pressão internacional e espera mudanças após as eleições de 2026.

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O deputado cassado Eduardo Bolsonaro afirmou que pretende retornar ao Brasil, mas disse considerar que ainda não há condições para isso. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, ele declarou que seguirá nos Estados Unidos enquanto atua para denunciar, no exterior, o que classifica como perseguição política promovida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu pretendo retornar ao Brasil. Não agora. Ainda não é seguro eu retornar para o Brasil nesse momento”, afirmou. Segundo ele, sua permanência fora do país está relacionada à falta de confiança nas decisões da Corte. “Acredito que não ocorre mais justiça dentro da Suprema Corte brasileira”, disse.

Durante a entrevista, Eduardo comentou a decisão da Primeira Turma do STF que o condenou por tentativa de interferência no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo da trama golpista. O parlamentar afirmou que não reconhece a condenação e alegou que não foi formalmente citado no processo. “Eu não tenho nem do que recorrer porque eu não sei do que estou sendo acusado”, declarou.

O ex-deputado também negou ter atuado para pressionar autoridades americanas em favor da absolvição do pai. Segundo ele, sua atuação nos Estados Unidos se limita a denunciar supostas violações de direitos humanos e perseguições políticas contra aliados do ex-presidente.

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Ao justificar a decisão de permanecer fora do país, Eduardo disse trabalhar para ampliar a pressão internacional sobre o Judiciário brasileiro e defendeu uma solução política para os investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro. “A gente segue trabalhando para que haja pressão daqui de fora”, afirmou.

O parlamentar ainda disse acreditar que mudanças poderão ocorrer após as eleições de 2026. Segundo ele, uma eventual vitória de um candidato alinhado ao bolsonarismo abriria caminho para medidas como anistia aos envolvidos nos processos relacionados ao 8 de janeiro. “Mais tardar em 2027 eu vou botar a minha neta para reencontrar o avô dela aí no Brasil”, declarou.