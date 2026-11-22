Alguns senadores recém-eleitos estão surpresos com a postura de Davi Alcolumbre, que está com a campanha a todo vapor por sua reeleição no comando do Senado.

Destacam que ele tem sido atencioso, tem conversado bastante e se colocado à disposição.

Considerado o principal adversário do amapaense na disputa interna, Rogério Marinho estaria com uma postura bem diferente.

Integrante de uma bancada de quase 30 parlamentares, o candidato do PL ao comando da Mesa Diretora do Senado não teria recebido os novatos nem para um cafezinho de cortesia.