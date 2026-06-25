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Política

A crítica frequente que Lula pode derrubar ao escalar Teresa Leitão para liderança do governo

Para aliados do presidente, ele acertou em cheio ao designar uma parlamentar mulher para o lugar até então ocupado por Jaques Wagner

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 15h30 | Atualizado em 25 jun 2026, 16h24
Mulher de cabelos grisalhos e óculos roxos, vestindo blazer preto e colar de contas vermelhas, fala em microfones num púlpito de madeira com o brasão da República, ao lado da bandeira do Brasil
Teresa Leitão, senadora de Pernambuco pelo PT (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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Frequentemente criticado por ter uma equipe majoritariamente masculina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode calar parte de seus críticos ao escalar a senadora Teresa Leitão para o lugar até então ocupado por Jaques Wagner.

Para aliados do mandatário, ele acertou em cheio ao designar uma parlamentar mulher para a liderança do governo no Senado. Os outros líderes no Legislativo são Paulo Pimenta (Câmara) e Randolfe Rodrigues (Congresso).

Apesar de Teresa estar em primeiro mandato – com pouca interlocução com seus pares, o que pode ser contornado com o passar do tempo -, o perfil conciliador da senadora é elogiado por interlocutores de Lula, que a veem como um possível reforço na difícil missão do ministro José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais) de reaproximar o presidente do chefe do Senado, Davi Alcolumbre.

Eles estão em crise desde novembro do ano passado, o que já rendeu derrotas amargas ao Palácio do Planalto dentro do Congresso neste ano.

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Em sua mensagem inicial para agradecer a nova posição, Teresa já sinalizou que chega para tentar somar nas investidas pela reconciliação entre Lula e Alcolumbre.

No texto publicado em suas redes sociais, ela promete atuar para fortalecer a articulação entre o Palácio do Planalto, a base aliada e os parlamentares, especialmente os líderes e Alcolumbre.

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“Contribuindo para a construção de consensos e para o avanço das pautas de interesse do governo e do povo brasileiro, como o fim da escala 6×1, a PEC da Segurança Pública e outras medidas voltadas ao desenvolvimento do país, à justiça social e à melhoria da qualidade de vida da população”, escreveu a nova líder do governo no Senado.

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