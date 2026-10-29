🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Política

A crítica de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, à carta com teor golpista de Flávio Bolsonaro

Cacique do partido foi questionado sobre o documento antes de visitar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar

Por Da Redação 29 out 2026, 09h43 | Atualizado em 29 out 2026, 09h48
Valdemar Costa Neto e Flávio Bolsonaro
Valdemar Costa Neto e Flávio Bolsonaro (Beto Barata/ PL/Divulgação)
Continua após publicidade
A crítica de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, à carta com teor golpista de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, comentou nesta quinta-feira, 29, a carta com teor golpista divulgada por Flávio Bolsonaro na véspera. Em rápido comentário após ser questionado por jornalistas sobre o documento, o cacique respondeu apenas: ‘Não gostei’.

A declaração ocorreu dentro de um carro, antes de Valdemar visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O encontro foi permitido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O que disse Flávio na carta?

Flávio Bolsonaro fez na tarde desta quarta-feira, 28, seu primeiro posicionamento público depois de fugir do Brasil. No documento, ele afirmou, sem provas, ter sido vítima de uma “fraude” eleitoral, agradeceu aos presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Javier Milei, da Argentina, e disse que vai continuar liderando a oposição a partir de Miami. O ex-presidenciável deixou o país pela Argentina e desembarcou nesta quarta na cidade americana acompanhado da esposa e das duas filhas.

Na primeira versão do documento, divulgada pelo seu aliado Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos, Flávio se declarou como “presidente eleito”. “Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil”, disse na primeira versão da carta. A expressão ainda seria repetida uma segunda vez. Depois, em suas redes sociais (veja abaixo), ele retirou a autodeclaração e se apresentou como “a voz e a liderança da nossa nação”.

Siga
Continua após a publicidade

Flávio havia marcado uma coletiva de imprensa para a manhã desta quinta, mas desistiu e publicou essa carta com declarações escritas. No documento, o senador diz que as eleições foram “fraudadas” por Lula por conta da liminar de Cristiano Zanin que prorrogou a votação até as 19h. No horário estendido, 34. 000 pessoas votaram, e a diferença do petista sobre Flávio foi de 4,4 milhões de votos. O PL, partido de Flávio, também pediu o adiamento.

“Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno”, diz trecho da carta. Mais adiante, Flávio complementa: “A perseguição política que começou com meu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e se espalhou para milhares de outros brasileiros patriotas comuns”.

Continua após a publicidade

Na carta, Flávio prometeu continuar articulando a oposição ao governo Lula do exterior, comparando-se com figuras históricas como Rui Barbosa, Charles de Gaulle e até José Martí, líder da independência de Cuba. “Todos eles foram tratados como criminosos pelos regimes que enfrentavam. A história os chamou de outra coisa”, disse o senador. O candidato derrotado nas urnas também apelou para a comunidade internacional: “Não normalizem o que está acontecendo no Brasil. O que acontece hoje no meu país não é normal e não pode ser tratado como normal”.

O documento termina com um apelo para os eleitores de Flávio. A base do PL ficou dividida com a fuga do ex-candidato, que prometeu ficar no país na segunda-feira, 26. O senador derrotado por Lula disse que vai conversar regularmente com o eleitorado e montar uma “estratégia” para mobilizar a oposição por “meios pacíficos e legítimos”.

Continua após a publicidade

“E a você, que votou em mim e sonha com a mudança: não estamos derrotados e não estamos sozinhos. Este é apenas o começo da nossa luta pela democracia, pelos direitos humanos e pela liberdade no Brasil. Nos próximos dias, vou me dirigir regularmente ao povo brasileiro, e apresentaremos uma estratégia para mobilizar a oposição e o imenso apoio popular que temos, por todos os meios pacíficos e legítimos, para impedir que Lula consolide um regime ditatorial no Brasil”, diz o fim da carta.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
PL - Partido Liberal
Valdemar Costa Neto
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).